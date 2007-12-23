به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران در جلسه علنی امروز در تذکر آئین نامه ای با استناد به بند 4 ماده 23 مبنی بر حفظ انضباط جلسات مجلس خطاب به حداد عادل اظهار داشت: بنده مکررا نسبت به افت آرا در رای گیری ها اشاره کردم ، چهارشنبه که ما جلسه داشتیم این آفت آرا به جایی رسید که 125 و 119 نفر در رفع اشکالات در نظر شورای نگهبان شرکت کردند و نهایتا عدد به 196 نفر رسید و رای نیاورد و جلسه را با مشکل روبرو کرد.

وی افزود: قبلا عرض کرده بودم که این راه دارد با توجه به اینکه رای در جلسات علنی است و قبلا با قیام و قعود انجام می گرفت و این قیام و قعود موجب می شد همکاران محترم از جای خود بلند شوند وکم اتفاق می افتاد که صحبت کردن ها و شنویات دیگر مانع از برخاستن شود اما در جلسه علنی این روزها با توجه به الکترونیکی شدن رای غفلت می شود.

نمایندگان چرا در رای گیری شرکت نمی کنند

مصباحی مقدم تصریح کرد: راه حل این بود که هر کس در رای گیری شرکت نمی کند مشخص شود و از ناحیه رئیس جلسه تذکر داده شود ، نمایندگان چرا در رای گیری شرکت نمی کنند. ممکن است برای این مسئله هم جنابعالی یک رویه را در نظر بگیرید که اگر نماینده ای 10-15 بار در رای گیری شرکت نکرد تذکری دهم.

وی خاطر نشان کرد: یک سال قبل این تذکر را دادم و متاسفانه عمل نشد. 5 ماه از دوره هفتم مجلس باقی مانده و در این 5 ماه باقی مانده که نزدیک انتخابات نمایندگان گرفتاری بیشتری پیدا می کنند و به غفلت های بیشتری دچار می شوند اگر از این سازوکار استفاده نکنید ما همواره با کاهش آراء روبرو خواهیم بود و از 200 و اندی شرکت کنند. اگر 110-120 نفر رای دهند معلوم است که یعنی چه.

حداد عادل : قبول دارم تذکر وارد است

حداد عادل تذکر مصباحی مقدم را وارد دانست و گفت: نوبت قبلی هم که تذکر دادید تاکید کردم دنبال پیدا کردن راهی هستیم که کسانی که در رای گیری شرکت نمی کنند مشخص شوند اخیرا با نصب این نمایشگرها روی میزهای نمایندگان یک مطالعات نرم افزاری در خصوص شیوه رای گیری شد. بنده خودم با مسئولان این بخش این موضوع را در میان گذاشتم که مایل هستم نرم افزاری تعبیه شود که این جهت در آن منعکس شود.

وی افزود: تا آنجا که به یاد دارم یک اشکالی در کار نرم افزاری وجود داشت که نگران بودند ورود در این بخش معلوم کند چه کسی رای مثبت داد. چه کسی رای منفی و آرا از صورت مخفی بودن در آید که این خلاف آئین نامه است. در آن زمان به من می گفتند هنوز راه حل نرم افزاری برای آن پیدا نکرده اند.

حداد عادل خاطر نشان کرد: تذکر شما موجب می شود که من مجددا پیگیری کنم اگر بتوانیم کاری کنیم همزمان با رای گیری اسامی کسانی که در مجلس حضور دارند اما در رای گیری شرکت نکرده اند روی تابلوهای بزرگ در مجلس منعکس شود مقصود شما تامین می شود و نمایندگان و ملت متوجه می شوند چه کسی کوتاهی کرده است.