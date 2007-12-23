وزیر آموزش و پرورش عراق خواستار حضور خیرین مدرسه ساز ایرانی در کشورش شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر جعفر موسی خضیرالخزاعی وزیر آموزش و پرورش کشور عراق امروز دردیدار با دکتر علیرضا علی احمدی سرپرست وزارت آموزش و پرورش ، معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه طی سخنانی با اشاره به مشترکات دو کشور ایران وعراق ، افزود: مسلمانان ایران ، عراق و لبنان روز به روز سرافرازتر در عرصه های جهانی ظاهر می شوند و این امر باعث وحشت دشمنان شده است.

وی ، ایران و عراق را دو کشور دوست وهمسایه خواند و خاطرنشان کرد: عشق به اسلام و اهل بیت عامل پیوند شیعیان و مسلمانان جهان است و جهان به ما به عنوان یک مجموعه می نگرد.

وزیر آموزش وپرورش عراق دیدگاه برخی کشورها در خصوص دخالت ایران در امور داخلی عراق را مورد انتقاد قرار داد و با بیان اینکه نقش ایران در امور عراق و کشورهای منطقه نقشی مثبت است ، گفت: ایران در زمینه بازسازی عراق بعد از جنگ اقدامات ارزنده ای انجام داده است.

وی خواستار گسترش همکاری های دو کشور شد و خاطرنشان کرد: عراق نیاز مالی چندانی ندارد و بودجه عراق طی دو سال گذشته بیش از 85 میلیارد دلار بوده است.

وی خواستار حضور بیش از پیش ایران در حوزه آموزش و پرورش عراق شد و گفت: به زودی مناقصه ای برای ساخت بیش از 200 مدرسه پیش ساخته در عراق برگزار می شود که امیدوارم ایران در این مناقصه حضور فعالانه ای داشته باشد.

دکتر خضیرالخزاعی ابراز امیدواری کرد: همکاری های علمی و آموزشی دو کشور به ویژه در زمینه های صنایع آموزش، تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی و آموزش های فنی و حرفه ای بیش از پیش گسترش یابد.

وزیر آموزش و پرورش عراق حضور خیرین مدرسه ساز ایرانی در کشورش را دارای پیامدهای مطلوب ارزیابی کرد و از خیرین ایرانی دعوت کرد در اولین فرصت جهت بررسی زمینه های فعالیت به عراق سفر کنند.

دکتر خضیرالخزاعی در بخش دیگری از سخنانش تبادل دانش آموز بین دو کشور را گامی مثبت در جهت گسترش ارتباطات فرهنگی دانست و افزود: کشور عراق این آمادگی را دارد که پذیرای دانش آموزان ایرانی در سفر به عراق باشد.

علی احمدی سرپرست وزارت آموزش و پرورش نیز دراین دیدار طی سخنانی با ابراز خرسندی از تخصیص منابع مالی از طرف بانک جهانی و کشورهای مختلف دنیا به امر بازسازی عراق، اظهار داشت: تلاش خواهیم کرد موانع موجود در مسیر گسترش همکاری های دو کشور رفع گردد.

وی با اشاره به تفاهم وزارت آموزش و پرورش ایران و عراق مبنی بر ساخت مدرسه توسط خیرین ایرانی در عراق گفت: تعهدات خود را عملی خواهیم کرد و خیرین مدرسه ساز این آمادگی را دارند در اولین فرصت جهت بررسی زمینه های کار در عراق حضور می یابند.

وی حضور شرکت های ایرانی در مناقصه احداث مدارس پیش ساخته در عراق را مورد توجه قرار داد و گفت: سعی خواهیم کرد حضور شرکت های ایرانی را در این مناقصه تسهیل نماییم.

علی احمدی همچنین اعزام کارشناسان ایرانی برای انتقال تجربیات کشورمان به عراق و بالعکس در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای و برنامه ریزی درسی را اقدامی مناسب بر شمرد که باید زمینه های تحقق آن فراهم گردد.

گفتنی است، دکتر جعفر موسی خضیرالخزاعی وزیر آموزش و پرورش کشور عراق روز گذشته در راس هیاتی وارد تهران شد.

در سفر سه روزه وزیر آموزش و پرورش عراق به ایران مفاد یادداشت تفاهم همکاری های آموزشی بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسب برای اجرای آنها تعیین خواهد شد.

در ضمن وزیر آموزش و پرورش عراق از مدارس پیش ساخته آموزش و پرورش درتهران بازدید بعمل آورده و پیشرفتهای حاصله را تحسین کردند و در روزهای آتی از شرکت صنایع آموزشی بازدید خواهند نمود تا تبادل تجربه بین دو کشور صورت پذیرد.