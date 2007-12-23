درخشش خیره کننده استاد ایرانی در صنعت پل سازی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور عبدی کرمانی استاد ایرانی دانشگاه ناپیر اسکاتلند اخیرا طرح تکنیکی برای ساخت پلهای طویل با استفاده از تیرچه های کوتاه قد اسکاتلندی (Scottish) ارایه کرده است که به گفته محققان و کارشناسان تحولی جدید در ساخت پلهای طویل ایجاد کرده است. این جایزه همه ساله به طرحهای نوین سازه سازی اهدا می شود.

این طرح تا به آن حد قابل توجه و کاربردی بوده است که موفق به دریافت نشان ویژه ساختاری 07 انستیتو مهندسان ساختمان اسکاتلند شده است.

در این پروژه جف فریدمن نیز به عنوان دانشجوی دکتری پروسور کرمانی حضور داشته است. این طرح به جهت پایداری و ثبات سازه به حدی قابل توجه است که داوران مسابقه را به شدت تحت تاثیر قرار داد.

در این پروژه پل Achray Bridge که در ارتباط با پارک جنگلی ملکه الیزابت ساخته شده است به جز برخورداری از نمایی استثنایی از ساختار بی نظیری برخوردار است و کارشناسان از آن به عنوان مثال عالی از مهندسی سازه یاد می کنند.

نیاز به سطح مقطع بسیار کم برای قرار گرفتن پایه های پل و کم هزینه بودن ساخت آن (800 پوند به ازای هر مترمربع ساختن پل) از دیگر نکات قابل توجه این طرح عنوان شده است.

به گزارش مهر، این استاد ایرانی گفت : با توجه به این موفقیت به دنبال ساخت پلهایی با استحکام و پایداری کامل هستیم.

پوفسور کرمانی اوایل سال جاری میلادی نیز نشان ویژه و جهانی بهترین مقاله مواد ساختمان سازی را از انستیتو مهندسان شهری اسکاتلند دریافت کرده بود.