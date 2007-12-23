تنظیم شعارهای ملی و استانی اصلاح طلبان در ستاد ائتلاف

محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: شعار ملی اصلاح طلبان به دلیل سراسری بودن به گونه ای تنظیم خواهد شد که مورد توجه همه افراد جامعه باشد و لذا این شعار حول یک محور مشترک در ستاد ائتلاف اصلاح طلبان طراحی می شود.

وی افزود: تنظیم شعارهای استانی و منطقه ای نیز در اختیار مناطق است و آنان با هماهنگی ستاد ائتلاف در تهران شعار مورد نظر خود را انتخاب می کنند.

دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ادامه داد: این شعارها در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و... تنظیم خواهد شد.

سلامتی در ادامه در خصوص فعالیتهای اصلاح طلبان در قطب های مختلف در انتخابات مجلس هشتم، گفت: اکثریت قریب به اتفاق اصلاح طلبان در ستاد ائتلاف جمع شده اند و این ستاد طیف گسترده ای از اصلاح طلبان را شامل می شود.

وی تصریح کرد: اگر تعدادی از گروه های اصلاح طلب بخواهند در انتخابات 24 اسفند کار مستقلی انجام دهند به دلیل اینکه درنهایت 80 الی 90 درصد فهرست نهایی جبهه اصلاحات در انتخابات مشترک خواهد بود در وحدت اصلاح طلبان مشکلی ایجاد نخواهد کرد و وحدت نظر و عمل اصلاح طلبان تحت عنوان ائتلاف به قوت خود باقی خواهد ماند.

سلامتی در عین حال گفت که ستاد ائتلاف تلاش می کند تا سایر گروه های اصلاح طلب را نیز به عضویت در ستاد جذب کند و چنانچه آنان جذب نشوند هم مشکلی ایجاد نخواهد شد.