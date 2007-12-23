هنوز دلیل اختلاف قطبی و مرزبان را نمی دانم / اجازه حاشیه سازی نمی دهم

حبیب کاشانی درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب به اختلاف سرمربی و مربی تیم فوتبال پرسپولیس و کنار گذاشتن موقت علیرضا مرزبان اشاره کرد و گفت: بنده هم از طریق اخبار منتشره در جریان این ماجرا قرار گرفتم و هنوز این فرصت را پیدا نکرده ام که با آقایان قطبی و مرزبان جلسه ای داشته باشیم.

کاشانی ادامه داد: وجود اختلاف نظر در هر تیم و خانواده ای طبیعی است اما مطمئن باشید اگر این اختلاف نظرها بخواهد به مجموعه پرسپولیس لطمه بزند جلوی حاشیه سازی ها را خواهم گرفت.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه مطرح شدن چنین مسائلی در شرایط حساس فعلی منطقی نیست خاطرنشان کرد: پرسپولیس شرایط حساسی در لیگ برتر و جام حذفی دارد و امیدواریم بتوانیم با کمک همه بازیکنان و اعضای کادر فنی از این مرحله با موفقیت عبور کنیم.

حبیب کاشانی درپاسخ به این پرسش که جلسه روز گذشته شما با علیرضا مرزبان چه نتیجه ای در بر داشت خاطرنشان کرد: ما حوالی ظهر دیروز با هم جلسه داشتیم اما به هیچ وجه در مورد این موضوع صحبت نکردیم و پس از آن هم به همراه یکدیگر در مراسم ختم یکی از دوستان مشترکمان شرکت کردیم.

مدیرعامل پرسپولیس درپایان گفت: قطعا در سفری که به همدان خواهیم داشت با آقایان قطبی و مرزبان جلسه خواهم گذاشت تا هم از اصل ماجرا مطلع شوم و هم با تدابیر لازم اختلاف نظرهای موجود را به حداقل برسانیم.