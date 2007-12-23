20 میلیارد دلار تولید مبتنی بر فناوری تنها راه ایران برای دستیابی به رتبه 15 نانو

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی سلطانی روز گذشته در همایش کاربرد فناوری نانو تکنولوژی در صنعت که در مشهد برگزار شد، گفت: نهادهای تحقیقاتی و توسعه ای مهمترین نقش در توسعه فناوری نانو را بر عهده دارند و نقش دولت، تصدی گرایانه نیست.



وی اظهار داشت: : اگر حداقل پیش بینی فعلی را در نظر بگیریم بازار فناوری نانو در سال 2015 به 1000 میلیارد دلار خواهد رسید و اگر ما بخواهیم رتبه 15 را درجهان کسب کنیم باید 20 میلیارد دلار تولید مبتنی بر فناوری داشته باشیم.

مدیر دبیر خانه ستاد فناوری نانو ریاست جمهوری سیاست گذاری، تقسیم کار و رفع موانع را از جمله وظایف ستاد برشمرد و گفت: تولید ثروت و افزایش کیفیت زندگی مردم، بهره گیری بهینه از امکانات موجود و فعال سازی نهادها از دیدگاههای ستاد ویزه فناوری نانو است.