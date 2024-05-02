برگزاری مراسم سالگرد شهادت امام صادق (ع) در ۱۶۲ بقعه متبرکه گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل تدینی ظهر پنجشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار کرد: مراسم ویژه شهادت امام جعفرصادق (ع) با برگزاری مراسم سخنرانی و کرسی‌های تلاوت قرآن کریم در ۱۶۲ بقعه متبرکه گیلان برگزار می‌شود.

وی افزود: ویژه برنامه‌های گرامیداشت شهادت امام صادق (ع) از روز گذشته در بقاع متبرکه گیلان با برگزاری کرسی‌های تلاوت و محافل انس با قرآن کریم آغاز شده و تا شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان ادامه داد: ۱۳۲ مبلغ بومی و مربیان قرآن کریم بقاع متبرکه در برگزاری مراسم ویژه شهادت امام جعفر صادق (ع) مشارکت دارند.

تدینی اضافه کرد: ۲۵ ایستگاه صلواتی در بقاع متبرکه شاخص گیلان با توزیع چای و آش نذری و پخش مرثیه سرایی یاد و خاطره امام صادق (ع) را گرامی خواهند داشت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان از عموم مردم گیلان برای شرکت در مراسم گرامیداشت امام صادق (ع) در بقاع متبرکه دعوت کرد.