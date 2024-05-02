  1. استانها
  2. گیلان
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۴۰

مدیرکل اوقاف گیلان خبر داد؛

برگزاری مراسم سالگرد شهادت امام صادق (ع) در ۱۶۲ بقعه متبرکه گیلان

برگزاری مراسم سالگرد شهادت امام صادق (ع) در ۱۶۲ بقعه متبرکه گیلان

رشت- مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان از برگزاری مراسم سالگرد شهادت امام صادق (ع) در ۱۶۲ بقعه متبرکه استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل تدینی ظهر پنجشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار کرد: مراسم ویژه شهادت امام جعفرصادق (ع) با برگزاری مراسم سخنرانی و کرسی‌های تلاوت قرآن کریم در ۱۶۲ بقعه متبرکه گیلان برگزار می‌شود.

وی افزود: ویژه برنامه‌های گرامیداشت شهادت امام صادق (ع) از روز گذشته در بقاع متبرکه گیلان با برگزاری کرسی‌های تلاوت و محافل انس با قرآن کریم آغاز شده و تا شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان ادامه داد: ۱۳۲ مبلغ بومی و مربیان قرآن کریم بقاع متبرکه در برگزاری مراسم ویژه شهادت امام جعفر صادق (ع) مشارکت دارند.

تدینی اضافه کرد: ۲۵ ایستگاه صلواتی در بقاع متبرکه شاخص گیلان با توزیع چای و آش نذری و پخش مرثیه سرایی یاد و خاطره امام صادق (ع) را گرامی خواهند داشت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان از عموم مردم گیلان برای شرکت در مراسم گرامیداشت امام صادق (ع) در بقاع متبرکه دعوت کرد.

کد مطلب 6095024

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها