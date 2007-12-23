آیین نامه شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، تبادل نظر و اطلاع از نظرات مشورتی دانشجویان در مورد مسائل و مشکلات دانشگاهها و انتقال بی واسطه نظرات مدیریت دانشگاه به دانشجویان از اهداف تشکیل شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه در آئین نامه این شورا ذکر شده است.

ایجاد فضاهای مدیریتی سالم، متعهد و پاسخگو و ژرف نگری در مسائل علمی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و صنفی دانشجویان و افزایش میزان رضایتمندی دانشجویان از عملکرد مسئولین دانشگاههای کشور از دیگر اهداف تشکیل شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه عنوان شده است.

ترکیب دانشجویی شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه



شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه دارای 11 عضو دانشجویی است و یک نماینده از دانشجویان هر دانشکده در آن حضور دارد. این دانشجو طی انتخاباتی که آغاز نیمسال اول هر سال تحصیلی برگزار می شود با رای مستقیم دانشجویان تعیین می شود و رئیس دانشکده مسئول برگزاری این انتخابات است.

شورای هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری دانشجویان، مدیران مسئول نشریات دانشجویی فعال در دانشگاه، شورای صنفی دانشجویان و دبیران انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه هر کدام به نمایندگی از خود یک نماینده به شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه معرفی می کنند.

یک نماینده از بزرگترین تشکل سیاسی دانشجویی فعال و دارای مجوز فعالیت دانشگاه، یک نماینده از بسیج دانشجویی، دو دانشجوی فعال در فعالیتهای دینی و فرهنگی، یک دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد به انتخاب معاون آموزشی دانشگاه و یک دانشجوی دوره دکتری به انتخاب معاون آموزشی دانشگاه تشکیل می شود.

دو دانشجوی فعال دینی و فرهنگی عضو این شورا توسط مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری انتخاب می شود. نمایندگان دانشجویان هر دانشکده و دو دانشجوی تحصیلات تکمیلی عضو شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه که توسط معاون آموزشی دانشگاه به این شورا معرفی می شوند نباید در تشکلهای سیاسی، انجمن های علمی، کانونهای فرهنگی و شوراهای صنفی عضویت داشته باشند.

شرایط دانشجویان عضو شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه



به گزارش مهر، شرط آموزشی برای دانشجویان عضو شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه این است که حداقل یک نیمسال را با موفقیت سپری کرده و سابقه مشروطی در پرونده تحصیلی نداشته باشند و حداقل یک سال به تاریخ فراغت از تحصیل آنها باقی مانده باشد.

شرط انضباطی برای اعضای دانشجویی شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه این است که حکم قطعی کمیته انضباطی که منجر به محرومیت از تحصیل به مدت یک نیمسال تحصیلی شده باشد، نداشته باشد.

ساختار شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه



به گزارش مهر، شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه دارای رئیس و دبیر است. رئیس دانشگاه رئیس شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه است و معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه نیز قائم مقام وی است.

یکی از اعضای دانشجویی شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه به عنوان دبیر این شورا تعیین می شود. دبیر شورا وظیفه تنظیم دستور جلسات، هماهنگی تشکیل جلسات و مستندسازی و تهیه صورتجلسه ها را بر عهده دارد.