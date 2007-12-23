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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۰۴

والی‌زاده با "بهار، قبل و بعد" مهمان تلویزیون می‌شود

فیلم تلویزیونی "بهار، قبل و بعد" به کارگردانی شاهد احمدلو و بازی منوچهر والی‌زاده آماده پخش از یکی از شبکه‌های تلویزیون است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدلو این فیلم تلویزیونی را بر مبنای فیلمنامه‌ای از چیستا یثربی به تهیه‌کنندگی حسن توکل‌نیا ساخته است. داستان "بهار، قبل و بعد" درباره دختری از یک خانواده ثروتمند است که بر اثر مرگ مغزی به کما می‌رود. خانواده دختر پس از ناامیدی از بازگشت دوباره او به عمل پیوند عنبیه‌اش به پسری که بینایی‌اش خیلی کم است، رضایت می‌دهند ...

پردیس افکاری، اشکان خطیبی و فلور نظری از دیگر بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند. از دیگر عوامل پروژه "بهار، قبل و بعد" می‌توان به مجید شهبازی طراح صحنه و لباس، شاهین یارمحمدی تدوینگر و ناصر چشم‌آذر آهنگساز اشاره کرد. شاهد احمدلو هم اکنون مشغول ساخت فیلم سینمایی "موش" به تهیه‌کنندگی سعید سعدی برای شبکه الکوثر است.

کد مطلب 609505

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