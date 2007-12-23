بازنشستگان منتظر خبرهای خوش باشند

غلام عباس کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همایش "روز خانواده و تکریم بازنشستگان" در 15 دی ماه در سراسر کشور برگزار می شود و بنا است در این روز از سوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی خبرهای خوشی در ارتباط با قشر بازنشسته تامین اجتماعی اعلام شود.

مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، تصریح کرد: در این مراسم از بازنشستگان نمونه کشور نیز قدردانی خواهد شد.

کیانی، ارائه خدمات مورد نیاز به بازنشستگان را یکی از برنامه های در اولویت سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد و افزود: از مشکلات اقتصادی که قشر بازنشسته با توجه به تورم موجود در جامعه با آن مواجه هستند آگاه هستیم و بنا داریم در ارائه خدمات به این قشر از تمام توان و امکانات استفاده کنیم.