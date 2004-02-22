به گزارش خبرنگار "مهر" اين رقابتها از اول ارديبهشت ماه سال آينده در كشورمان برگزار خواهد شد و تاكنون تيمهاي شانگهاي چين ، العربي قطر و سامسونگ كره جنوبي آمادگي خود را براي شركت در اين مسابقات اعلام كرده اند . البته چيني ها اسامي بازيكنان خود را هم ارسال كرده اند ولي دو تيم ديگر اعلام كرده اند كه در اسرع وقت اين مهم را عملي خواهند كرد .
از كشورمان نيز دو تيم صنام و پيكان كه عناوين اول و دوم رقابتهاي ليگ برتر ايران را به خود اختصاص دادند ، تا روز پنج شنبه
82/12/7 فرصت دارند تا اسامي بازيكنان خود را به مسئولان برگزاري اين رقابتها تحويل دهند .
براي شركت در رقابتهاي واليبال قهرماني باشگاههاي آسيا
3 تيم خارجي اعلام آمادگي كردند
تاكنون 3 تيم باشگاهي خارجي براي شركت در رقابتهاي واليبال قهرماني باشگاههاي آسيا اعلام آمادگي كرده اند .
به گزارش خبرنگار "مهر" اين رقابتها از اول ارديبهشت ماه سال آينده در كشورمان برگزار خواهد شد و تاكنون تيمهاي شانگهاي چين ، العربي قطر و سامسونگ كره جنوبي آمادگي خود را براي شركت در اين مسابقات اعلام كرده اند . البته چيني ها اسامي بازيكنان خود را هم ارسال كرده اند ولي دو تيم ديگر اعلام كرده اند كه در اسرع وقت اين مهم را عملي خواهند كرد .
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