چشم انداز توسعه ایران "امیدوار کننده" است

به گزارش خبرگزاری مهر، "داوود دانش جعفری" در دیدار با "شیوشانکرمنون" قائم مقام وزیر امور خارجه هند با اشاره به روابط سنتی، تاریخی و فرهنگی دو ملت ایران و هند زمینه های همکاری بین دو کشور را وسیع دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران همانند هند سیاستهای اقتصادی خاصی را دنبال می کند که در نهایت منجر به کاهش نقش دولت و افزایش نقش بخش خصوصی است.

دانش جعفری از این سیاستها به عنوان انقلاب اقتصادی نام برد و گفت: بسیاری از فعالیتهای اقتصادی که در گذشته فقط دولت مجاز به انجام آنها بود، امروزه در اختیار بخش خصوصی نیز قرار گرفته است.

وزیر امور اقتصادی ودارایی با اشاره به برخورداری ایران از منابع سرشار انرژی به ویژه نفت و گاز، چشم انداز توسعه ایران را امیدوار کننده دانست و افزود: شرایط و ویژگی های خاص استراتژیک ایران باعث شده است که آینده کشور مثبت و رو به بهبود باشد هر چند برخی کشورها بدون توجه به این واقعیتها سعی می کنند با دشمنی شرایط حاکم بر ایران را تیره و مبهم نشان دهند.

دانش جعفری افزود: به همین دلیل این کشورها سعی می کنند هزینه های بیمه و ریسک ایران را بدون دلیل بالا ببرند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به فرصتهای فراوان سرمایه گذاری در کشورمان گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مسئول برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و هند آماده است. هر چه سریعتر نشست بعدی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و هند را برگزار و در همین راستا نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری در ایران را در کشور هند برگزار کند.

قائم مقام وزیر امور خارجه هند نیز در این دیدار از دانش جعفری برای حضور در همایش کنفدراسیون صنایع هند که در کشور هند برگزار خواهد شد، دعوت کرد.

"شیوشانکر منون" از تمایل شرکتهای هندی برای انجام پروژه های مشترک درحوزه های فولاد و معدن خبر داد و گفت: حوزه انرژی یکی از حوزه های جذاب برای شرکتهای هندی است و هند به عنوان یک مصرف کننده انرژی و ایران به عنوان تولید کننده می توانند همکاری های نزدیکی را در این حوزه انجام دهند.

وی با بیان اینکه هند علاقه مند است از ظرفیت های کریدور شمال به جنوب از طریق بندر عباس استفاده کند، افزود: موقعیت راهبردی ایران و هند باعث شده است که این دو کشور ظرفیت های بسیاری برای همکاری های دو جانبه داشته باشند.