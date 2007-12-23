مهندس حسین اکباتانی در گفتگو با مهر تصریح کرد: هم اکنون تنها 27 درصد کل خودروهای تردد کننده در شهر تهران در طول سال به مراکز معاینه فنی مراجعه می کنند که با در نظر گرفتن تردد حدود 15 درصدی خودروهای نو که نیاز به مراجعه ندارند می توان گفت 50 درصد خودروهایی که موظف به مراجعه هستند از معاینه فنی خودداری می کنند.

وی با اشاره به ظرفیت های ایجاد شده در شهر تهران یادآور شد :غیر از مواقعی نظیر نقل و انتقال ، تعویض پلاک، دریافت مجوز طرح ترافیک و ... که دریافت برگه معاینه فنی ضروری و اجباری می‌شود، صاحبان خودرو میل و رغبتی به مراجعه به این مراکز ندارند و به همین دلیل تنها از 55 تا 60 درصد ظرفیت این مراکز استفاده شده و 40 درصد ظرفیت خالی است.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو افزود : اگر تنها از 90 درصد ظرفیت مراکز معاینه فنی خودروها استفاده شود ما قادر خواهیم بود روزانه به 3000 خودرو و 2000 موتورسیکلت سرویس دهی کنیم و حتی این آمادگی در ستاد معاینه فنی خودروها وجود دارد که به صورت دو و یا 3 شیفته به مراجعین خدمات لازم را ارائه دهند و در مواقع ویژه نیز مراکز سیاری را در نقاط شهر ایجاد کنند . به عبارت دیگر در کل مشکلی برای جوابگویی به مراجعین خود نخواهیم داشت.

اکباتانی به قانون مصوب هیأت وزیران در این خصوص اشاره و خاطر نشان کرد : طبق قانون تمامی خودروهای با عمر بیشتر از دو سال باید حداقل سالی یک بار به مراکز معاینه فنی خودرو مراجعه کنند و خودروهای عمومی نیز موظفند حداقل هر سه ماه و حدکثر هر 6 ماه مورد معاینه فنی قرار بگیرند که در مجموع نیمی از این خودروها به مراکز معاینه فنی مراجعه نمی کنند.

وی همچنین یادآور شد : بزودی با افتتاح مرکز شهرری شمار این مراکز به 7 مرکز ، 30 خط معاینه خودرو و 14 خط معاینه موتورسیکلت خواهد رسید و شهروندان تهرانی می توانند با توجه به قرار گیری این مراکز در نقاط مختلف شهر تهران نظیر 2 مرکز در شمال غرب ، 2 مرکز در جنوب و جنوب غرب ، 1 مرکز در شرق و 1 مرکز در منطقه مرکزی تهران با طی مسیر کوتاهی از خدمات مراکز معاینه فنی خوردوها استفاده کنند.