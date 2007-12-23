بیمه نبودن اقلام دارویی به نفع داروخانه های دولتی است

دکتر رهبر مژدهی آذر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تحت پوشش قرار نگرفتن اقلام دارویی از یک جهت به نفع داروخانه های دولتی، دانشگاهی و داروخانه هایی است که در مناطق شمالی شهر فعال هستند.

وی افزود: چون نیاز به داروهای اساسی را نمی توان منکر شد و مراجعات به این قبیل داروخانه ها همواره وجود دارد. بنابراین، پرداخت نقدی داروها به نفع چنین داروخانه هایی است.

مژدهی آذر، در عین حال از مشکلات تحت پوشش قرار نگرفتن اقلام دارویی در داروخانه های جنوب شهر خبر داد و گفت: اصولا بیمارانی که به این داروخانه ها مراجعه می کنند، وقتی از قیمت دارو مطلع می شود، فکر می کند داروخانه مقصر است و بعضا کار به مشاجره نیز کشیده می شود.

عضو شورای عالی داروخانه های ایران تصریح کرد: در حالی که این گله و شکایت می بایست از سازمانهای بیمه گر صورت بگیرد اما چون از اصل موضوع اطلاعی ندارند، داروخانه ها را تقصیر کار می دانند.

وی، یکی دیگر از پیامدهای تحت پوشش نبودن اقلام دارویی را، تهیه نیمه کاره دارو از سوی بیمارانی دانست که مشکل مالی دارند.

مژدهی آذر افزود: جای تاسف است وقتی یک بیمار به دلیل نداشتن پول مجبور است از تهیه داروهای خود منصرف شود.

عضو شورای عالی داروخانه های ایران تاکید کرد: بنابراین، آنچه از بیمه نبودن اقلام دارویی مورد نیاز بیماران حاصل می شود این است که چنین وضعیتی به نفع داروخانه های دولتی، دانشگاهی و بالای شهر است اما داروخانه های خصوصی جنوب شهر از این وضعیت سودی نمی برند.