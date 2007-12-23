اسکواش کورت در سواحل دریای خزر راه اندازی می شود

حسین احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح راه اندازی اسکواش ساحلی در راستای اجرای توریسم ورزشی در مازندران انجام می گیرد.

وی افزود: اسکواش کورت ساحلی اولین ورزشی است که در طرح توریسم ورزشی مازندران اجرا می شود.

احمدی با تاکید بر نقش ورزش های پر جاذبه و متحرک در جذب توریسم در استان مازندران و ساخت اسکواش کورت در اهرام ثلاثه مصر و دیگر مکانهای گردشگری دنیا اظهار داشت: اجرای طرح توریسم ورزشی به عنوان یکی از زیر ساخت های توسعه گردشگری و جذب توریسم در استان مازندران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی اجرای اسکواش کورت در سواحل دریای خزر را بهترین گزینه برای ایجاد نشاط و روزی به یادماندنی برای گردشگران عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: ورزش اسکواش به دلیل کم هزینه بودن برای استفاده کنندگان ، وجود شاخص های استقامتی و تربیت بدنی می تواند نیاز های ورزشی صنعت توریسم را برآورده سازد.

رئیس هیئت اسکواش مازندران ادامه داد: هر فضای کورت را در مساحتی به میزان حدودا 70 متر مربع و با 300 میلیون ریال می توان اجرا کرد.

به گفته احمدی میزان اعتبار لازم برای این طرح با تناسب نوع مصالح استفاده شده قابل تغییر است.

وی از قول مساعد رئیس سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران برای حمایت از این رشته پرطرفدار و اسکان ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات لیگ اسکواش باز کشور در ساری خبر داد.

مسابقات لیگ اسکواش باز کشور بهمن ماه جاری در ساری برگزار می شود.