راه اندازی 40 واحد جدید پیام نور / رشد ظرفیت پیام نور محدود شده است

دکتر حسن خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: 40 واحد دانشگاهی جدید برای این دانشگاه طی یکی دو هفته آینده راه اندازی و بدین وسیله بخشی از مشکلات فضای فیزیکی که مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته برطرف می شود.

معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه وزارت علوم برای توسعه فیزیکی دانشگاه پیام نور برنامه کلانی دارد، افزود: برنامه افزایش فضاهای فیزیکی این دانشگاه در دستور کار است اما تا زمانی که مشکل دانشگاه در این زمینه به طور کامل برطرف نشده است، باید بخشی نگری را کنار گذاشت و در صورتی که دانشگاهها و مراکز آموزشی در روزهای پایان هفته فضای خالی داشته باشند، فرصتی را برای دانشجویان دانشگاه پیام نور فراهم کنند.

وی افزود: پیش بینی می کنیم مشکل فضای فیزیکی در دانشگاه پیام نور تا دو سال آینده برطرف شود.

خالقی در مورد افزایش ظرفیت دانشگاه پیام نور در سال آینده گفت: نگاه ما به دانشگاه پیام نور در سال آینده گسترشی نیست و طی توافقات به عمل آمده در وزارت علوم، این دانشگاه در صورت وجود ضرورت، حداکثر با رشد 10 درصدی ظرفیت مواجه خواهد بود.

معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه ظرفیت دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور در سال آینده مشابه سایر دانشگاهها خواهد بود گفت: در این دوره ها نیز افزایش ظرفیت متناسب با توانایی دانشگاه و تعداد و توان اعضای هیئت علمی موجود اعمال می شود.