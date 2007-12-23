چهارمین کنگره بین المللی جراحان دهان و فک و صورت ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسین مرتضوی رئیس انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران با بیان این مطلب اظهار داشت: دراین گنگره اساتید و جراحان رشته جراحی دهان و فک و صورت و میهمانانی از کشورهای آلمان، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، سوئیس، فنلاند، بلژیک، چک، کانادا، ژاپن، کره جنوبی، چین، تایلند، ترکیه، قفقاز، عراق، عربستان سعودی، امارات، اردن، مصر، هندوستان و چهره های شاخص علمی ایرانی مقیم آمریکا و اروپا جهت تبادل نظر در مورد آخرین دستاوردهای علمی و عملی این رشته حضور خواهند داشت.

رئیس چهارمین کنگره بین المللی جراحان دهان و فک و صورت ایران، ارائه آخرین تحقیقات و تحولات پیرامون جراحی دهان و فک و صورت شامل بازسازی های فک و صورت و تروما در سالن اصلی و به زبان انگلیسی ، برگزاری اولین همایش جامع ایمپلنت با گواهی رسمی انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران، بحث کاربری لیزر در دندانپزشکی و همچنین سمینار اختلال خواب در سالن های دیگر و به زبان فارسی در کنار برنامه های آموزشی تئوری و عملی، انجام جراحی های زنده و برپایی نمایشگاه تجهیزات پیشرفته جراحی و آخرین دستاوردهای صنعتی و فناوری های نوین این رشته را از نکات برجسته این کنگره برشمرد.

لازم به ذکر است ، چهارمین کنگره بین المللی جراحان دهان و فک و صورت ایران از اول تا سوم اسفند ماه جاری در هتل المپیک تهران با اختصاص امتیاز باز آموزی برای کلیه شرکت کنندگان رشته های جراحی دهان و فک و صورت، متخصصین گوش و حلق و بینی، جراحی ترمیمی پلاستیک، دندانپزشکان و سایر رشته های وابسته برگزار خواهد شد.