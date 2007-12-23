به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام کرد دفتر آموزش و فرهنگ پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مانند سال‌های گذشته فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره را داوری و به آثار برگزیده جوایزی اهدا می‌کند.

دفتر آموزش و فرهنگ پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی وزارت ارشاد از سال 84 همکاری مستمری با بخش تجلی اراده ملی جشنواره فیلم فجر داشته است. سال گذشته داوران این بخش شامل محمدحسین نیرومند مشاور هنری وزیر ارشاد، علیرضا خمسه و مهدی دوایی جوایز خود را به فیلم‌های "خون‌بازی" ساخته رخشان بنی‌اعتماد و "اخراجی‌ها" مسعود ده نمکی اهدا کردند.

تشویق و ترغیب فیلمسازان در گرایش به ساخت فیلم‌هایی با مضامین پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد و آگاه‌سازی آحاد مختلف جامعه با عوارض و آثار ناشی از اعتیاد به مواد مخدر از طریق استفاده از رسانه تاثیرگذار سینما از جمله اهداف حضور دفتر آموزش و فرهنگ پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی وزارت ارشاد در جشنواره فیلم فجر است.

بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن‌ماه امسال در تهران برگزار می‌شود.