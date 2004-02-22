البرادعي به ليبي سفر خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه الكترونيكي آژانس بين المللي انرژي اتمي، اين ديدار به دعوت ليبي صورت خواهد گرفت. ليبي از آژانس خواسته است كه مطمئن شود تمام برنامه هاي هسته اي اين كشور تحت قوانين سازمان ملل قرار گرفته است.

اين سفر البرادعي دومين سفر وي در سه ماه گذشته به ليبي است. وي در ماه دسامبر(دي) گذشته به همراه تيمي از كارشناسان آژانس به منظور بررسي فعاليت هاي هسته اي حال و گذشته ليبي به اين كشور رفت. در پي ديدار ماه دسامبر، البرادعي با "ماتوك محمد" رييس كميته خدماتي ليبي نشستي را در وين برگزار كرد كه طي اين نشست ماتوك، محمد البرادعي را از تصميم ليبي براي "پاك شدن" از هرگونه آثار هسته اي اعم از تجهيزات و يا تكنولوژي هسته اي با خبر كرد.

