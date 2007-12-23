ایران یک میلیارد دلار هواپیما می خرد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی موضوع خرید هواپیما را مورد بحث و بررسی قرار داد و تصویب کرد: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت هواپیمایی ایران ایرتور و سایر شرکتهای هواپیمایی مورد تایید کارگروهی مرکب از وزرای راه و ترابری ، امور اقتصادی و دارایی ، صنایع و معادن و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مجازند مشروط به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و اخذ تاییدیه کارگروه یاد شده ، نسبت به خرید هواپیماهای مسافری مورد نیاز که از نظر مشخصات فنی به تائید سازمان هواپیمایی کشور خواهد رسید، تا سقف یک میلیارد دلار اقدام کنند.

همچنین شرکتهای مذکور موظفند گزارش انجام خریدهای خود را هر سه ماه یکبار به اطلاع شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی برسانند.

براساس این مصوبه، وزارت راه وترابری مکلف است نسبت به تامین نیاز خود از هواپیماهای ساخت داخل کشور تا سقف ظرفیت کامل تولید داخل اقدام و در صورت نیاز مازاد بر آن ، نسبت به خرید هواپیماهای خارجی اقدام کند.