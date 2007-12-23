تجهیز بخش فارسی کتابخانه دانشگاه پیشاور با کمک ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار درباره ارتقای جایگاه آموزش زبان فارسی در پیشاور و اقدامات انجام شده، بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

تجهیز کتابخانه بخش فارسی با کتابهای ادبی، لغت نامه ها و دیوان شعرای ایرانی و همچنین حضور اساتید ایرانی در بخش فارسی دانشگاه پیشاور و سایر مراکز فرهنگی این ایالت از جمله مسائل مورد توافق طرفین بود.

برگزاری اجلاس تقدیر از خادمان زبان فارسی در ایالت سرحد، برپایی سمینار مولانا و نشستی درباره وضعیت زبان فارسی در ایالت سرحد از دیگر مسائلی بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مسعود اسلامی مسئول خانه فرهنگ ایران، گزارشی را هم درباره توسعه آموزش زبان فارسی در دانشگاه پیشاور و دانشگاه قرطبه به طرف مقابل ارائه داد. وی همچنین برای توسعه آموزش زبان فارسی در دانشگاه در قالب دوره های کوتاه مدت سه ماهه، تامین استاد، کتاب و لوازم کمک آموزشی و نیز بورسیه دانشجویان فوق لیسانس، پیش دکتری و دکترا اعلام آمادگی کرد.

پروفسور ناصر مروت رئیس بخش فارسی دانشگاه پیشاور هم ضمن تقدیر از تلاشهای خانه فرهنگ آمادگی خود را برای برپایی دوره های کوتاه مدت سه ماهه و بورسیه دانشجویان اعلام کرد.