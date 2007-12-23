پرونده زهرا کاظمی به دادگاه کیفری ارجاع شد

محمد سیف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب، گفت: به دنبال اعتراض ما نسبت به احکام صادره از سوی دادگاه های بدوی و تجدیدنظر در مورد پرونده فوت زهرا کاظمی، این پرونده به شعبه 15 تشخیص دیوان عالی کشور ارجاع شد که این شعبه نیز پس از بررسی دلایل و مستندات ما، ایرادات وارده از سوی وکلا را وارد دانست و به همین علت پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع کرد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون شعبه ای برای رسیدگی به پرونده فوت زهرا کاظمی تعیین نشده است، گفت: با تعیین شعبه رسیدگی کننده به این پرونده، اخطاریه ای برای وکلا ارسال خواهد شد تا در جلسه دادگاه شرکت و دلایل و مستندات خود را مجدداً اعلام کنیم.

وکیل اولیای دم زهرا کاظمی با اشاره به ایرادات وارده از سوی وکلا نسبت به احکام پرونده، گفت: ما در لایحه خود خطاب به دیوان عالی کشور اعلام کردیم که دادگاه بدوی و تجدیدنظر صالح به رسیدگی به این پرونده نیستند و به اعتقاد ما مرجع بدوی رسیدگی به موضوع فوت زهرا کاظمی، دادگاه کیفری و مرجع تجدیدنظر آن، دیوان عالی کشور است که خوشبختانه شعبه 15 دیوان نیز به این مسئله توجه کرد.