اميدوارم نمايندگان مجلس هفتم بتوانند به شعارهاي خود عمل كنند

علي حسيني درگفتگو با خبرنگار پارلماني" مهر" مشاركت مردم در انتخابات را اندك دانست و علت آن را نارضايتي از وضع موجود عنوان كرد.

اين نماينده مجلس ششم كه خود رد صلاحيت شده است گفت : در مجموع من حضور و مشاركت مردم را خوب مي دانم اما اين به معناي رضايت آنان نيست و اينكه بگوئيم آبادگران راي آورده اند درست نيست، زيرا معتقدم يكي از دلايل حضور مردم تهديدات خارجي نبود و دخالت هاي بيگانگان اما اين تهديدات آنقدر جديد و جدي نبود كه تلويزيون مدام آنها را در روز انتخابات اعلام مي كرد.

اين نماينده مجلس ابراز اميدواري كرد نمايندگاني آينده مجلس كه با شعار آباداني ايران به ميدان آمده اند بتوانند به شعارهاي خود عمل كنند.

علي حسيني پيش بيني كرد : مجلس هفتم مجلسي آرام ، بي سر و صدا و هماهنگ با ساير نهادهاي متصل به قدرت باشد و شايد به دليل اين هماهنگي بتواند به برخي مطالبات مردم پاسخ دهد.