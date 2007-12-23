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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۱۴

/تحولات فلسطین/

تاکید مجدد حماس بر آتش بس مشروط/تماسهای عربستان و مصر برای حل اختلافات حماس و فتح

تاکید مجدد حماس بر آتش بس مشروط/تماسهای عربستان و مصر برای حل اختلافات حماس و فتح

مشاور سیاسی نخست وزیر دولت منتخب فلسطین با تکذیب هرگونه تماس از سوی این جنبش با رژیم صهیونیستی، هرگونه آتش بس با این رژیم را مشروط به توقف اقدامات جنایتکارانه از جمله لغو محاصره نوار غزه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)،"احمد یوسف" مشاور سیاسی "اسماعیل هنیه" نخست وزیر دولت منتخب مردم فلسطین از آمادگی جنبش حماس برای آتش بسی که شامل توقف درگیری و پرتاب موشکهای فلسطینی باشد مشروط بر آنکه محاصره نوارغزه لغو  شود و گذرگاههای این منطقه بازگشایی شوند، اعلام کرد.

وی درعین حال گفت : ما مانع آرام کردن اوضاعی که به محاصره نوارغزه پایان بخشد، نیستیم، اما این مسئله بدون دریافت چیزی و به طور نامحدود نخواهد بود.

یوسف در ادامه وجود تماسهای مستقیم میان جنبش حماس و اسرائیل درباره آتش بس را تکذیب و تصریح کرد: ما درباره آرام کردن اوضاع سخن می گوییم نه آتش بس و این مسئله موضوع تازه ای نیست. وی گفت : تماسها در این زمینه از طریق طرفهای اروپایی و اسرائیلی و دیدارهای ما با اروپایی ها انجام می شود.

وی درباره دیدگاه حماس در مورد آرام کردن اوضاع اظهار داشت : آرام کردن اوضاع  بدین معنی است که موشکی از سوی مبارزان فلسطینی پرتاب نشود و در مقابل جنگنده های اسرائیلی بر فراز آسمان نوارغزه به پرواز در نیایند و ترور و بازداشت فلسطینی ها متوقف شود.

یوسف گفت : ما برای آرام کردن اوضاع، در چارچوب توافق گروه های فلسطینی تصمیم می گیریم و معتقدیم گروه های فلسطینی هر تصمیمی که به نفع همه باشد، رد نمی کنند.

وی در ادامه از تماسهای مصر و عربستان با گروه های فلسطینی با هدف پایان بخشیدن به اختلافات داخلی فلسطین که تاثیر بسیاری بر امنیت ملی عربی و به طور خاص بر قضیه فلسطین دارد، خبر داد.

مشاور سیاسی هنیه در پایان گفت : جنبش حماس طرحی را به مصر و عربستان سعودی ارائه کرده است که در بردارنده دیدگاه این جنبش برای رفع اختلاف با گروه های فلسطینی است. 

کد مطلب 609550

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