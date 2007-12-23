ورزش صبحگاهی از دهه فجر در تمام مدارس خراسان رضوی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامحسین افسری پیش از ظهر امروز در جلسه شورای ورزشی آموزشگاه های خراسان رضوی اظهار داشت: یکی از مهمترین اهداف تعلیم و تربیت، تربیت جسمی دانش آموزان است.

وی افزود: برای اجرای همه گیر طرح ورزش صبحگاهی در سطح مدارس استان، باید از معلمین، مربیان و دانش آموزان علاقمند به ورزش استفاده کرد.

افسری همچنین یادآور شد: ورزش در سطح مدارس به دو گونه باید اجرا شود که در نوع اول کار عملی و فعال معلم ورزش در ساعات ورزش با دانش آموزان است و نوع دوم داشتن تیم های مدرسه ای برای شرکت در مسابقات و تمرین دادن به آنهاست.

وی ادامه داد: در بخشنامه 232 نوسازی آماده است که آموزشگاه پنج کلاسه ابتدایی باید 375 متر مربع و آموزشگاه های راهنمایی 589 متر مربع فضای ورزشی داشته باشند.

در ادامه این جلسه، رئیس کارگروه تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز گفت: چون ورزش صبحگاهی در ارتقا سطح سلامتی دانش آموزان بسیار موثر است، قصد نهادینه کردن آن را در مدارس داریم.

پرویز دانایی ادامه داد: هم اکنون طرح جدیدی با عنوان "مرشد مدرسه" در دست بررسی است که در این طرح سعی شده به نوعی از ورزش باستانی کشور در مدارس استفاده شود.

وی بیان داشت: این طرح در سطح کشوری بسیار نوین است و از خراسان رضوی پیشنهاد شده است.

رئیس کارگروه تربیت بدنی استان تصریح کرد: سرانه ورزشی استان خراسان رضوی، چهار دهم متر است که به معنای وجود تنها پنج سانتی متر سرانه برای دانش آموزان در مداس است.