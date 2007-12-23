تب مالت در مرز اپیدمی

دکتر مینو محرز، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه باید گفت که تعداد بیماران مبتلا به تب مالت در کشور مدام رو به افزایش است و تقریبا حالت اپیدمی پیدا کرده است.

وی با اشاره به انتقال این بیماری از دام های آلوده به انسان، تصریح کرد: باید به مردم آگاهی داده شود که از مصرف لبنیات محلی و غیر پاستوریزه خودداری کنند.

رئیس انجمن علمی بیماریهای عفونی، از پنیر به عنوان عامل اصلی شیوع تب مالت در کشور نام برد و افزود: همیشه مشکل اولیه در زمینه انتقال این قبیل بیماریها، با عدم کنترل دامها شروع می شود و این مسئله نشان می دهد که سازمان دامپزشکی می بایست دقیق تر عمل کند.

محرز، بر ارتباط و تعامل تنگاتنگ سازمان دامپزشکی با وزارت بهداشت تاکید کرد و گفت: اختلال در کارکرد دامپزشکی، موجب بروز مشکل در سلامت مردم می شود و از همین رو باید این دو مجموعه با یکدیگر همکاری نزدیکی داشته باشند.

وی درعین حال افزود: متاسفانه همیشه این عدم هماهنگی وجود داشته و بنده که سالها عضو کمیته بروسلوز( بیماری مشترک بین دام و انسان ) بوده ام، این موضوع را بارها مورد تاکید قرار داده ام.