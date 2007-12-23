تولید محصولات پتروشیمی در سالجاری افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، رضا افشین با اشاره به اینکه سرمایه گذاری مذکور از ابتدای سال 1375 تاکنون بوده است، گفت: از کل این سرمایه گذاری بیش از 4/5 میلیارد دلار آن به تولید رسیده است.

وی که در جمع مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی و خبرنگاران سخن می گفت، تصریح کرد: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری تمامی سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی در منطقه اقتصادی پارس جنوبی به مرحله تولید برسد.

رضا افشین تصریح کرد: در مسیر تولید با موانع بسیاری روبه رو هستیم اما با تلاش مستمر کارکنان و متخصصان صنایع پتروشیمی، حجم تولیدات محصولات پتروشیمی نسبت به سال های گذشته رشد چشمگیری داشته است.

قائم مقام مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) هم اکنون رکورد دار تولید است، گفت: از ابتدای سال جاری تا اواخر آذرماه در مجموع مجتمع های پتروشیمی بیش از 15 میلیون و 970 هزار تن تولید داشته اند که این مقدار تا پایان سال به بیش از 22 میلیون تن خواهد رسید.