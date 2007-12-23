رژیم صهیونیستی 740 واحد مسکونی دیگر در فلسطین اشغالی می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، وزارت عمران رژیم اشغالگر قدس امروز اعلام کرد بودجه پیشنهادی برای سال 2008 میلادی شامل ساخت 500 دستگاه آپارتمان در منطقه هارهوما(جبل ابوالغنیم) در شرق بیت المقدس می شود. همچنین ساخت 240 آپارتمان دیگر نیز در معاله آدومیم، یکی از بزرگترین شهرکهای صهیونیست نشین در کرانه باختری پیش بینی شده است.

اوایل ماه جاری میلادی اعلام طرحها برای ساخت بیش از 300 آپارتمان در منطقه هارهوما سبب بروز نگرانیهایی همزمان با آغاز مذاکرت صلح اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین شد که پس از هفت سال از سر گرفته می شد. حتی "کاندولیزا رایس" وزیر امورخارجه آمریکا نیز از این طرح انتقاد کرد و گفت : ساخت و ساز در جهت کمک به اعتمادسازی برای مذاکرات صلح نیست.

رژیم صهیونیستی قصد دارد سه شهرک در کرانه باختری از جمله شهرک معاله آدومیم را که 30 هزار سکنه دارد، تحت هر توافقنامه صلحی با فلسطینیها حفظ کند.

از سوی دیگر "رافی ایتان"، وزیر امور بیت المقدس در کابینه اسرائیل امروز به رادیو رژیم صهیونیستی گفت: اسرائیل هرگز قول توقف ساخت و ساز در داخل محدوده بیت المقدس را نداده است.

شرق بیت المقدس در سال 1967 به تصرف صهیونیستها درآمد. انتظار می رود اسرائیل این منطقه را که 180 هزار نفر ساکن آن هستند تحت هر قرارداد صلحی در کنترل خود نگه دارد. ایتان دراین باره مدعی شد: هارهوما بخشی جدایی ناپذیر و بنیادی از بیت المقدس است و هیچ قولی به کسی نداده ایم که ساخت و ساز را در هارهوما ادامه نخواهیم داد.