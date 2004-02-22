تهراني ها براي مقابله با زلزله بايد آماده شوند

به گزارش خبرگزاري مهر دكتر مازيار حسيني در جمع دبيران و سرگروههاي زمين شناسي، جغرافيا و آمادگي دفاعي منطقه 6 تهران افزود : براي آمادگي شهروندان در برابر زلزله مي توان طي يك دوره فعاليت مقاوم سازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و پيش بيني تجهيزات و ارائه آموزشهاي لازم به تحقق شهري ايمن و بر طرف كردن ضعفهاي موجود نائل شويم .
وي ادامه داد : با توجه به موقعيت جغرافيايي خاص تهران ، رخ نمودن گسلها در بخشهاي شمالي و جنوبي در سطح قرار گرفته و ديده مي شود ، در حالي كه به علت پوشش آبرفتي لايه سح زمين در ساير مناطق از جمله مناطق مركزي رخ نمودن گسل در اين مناطق پوشيده شده و ديده نمي شود و اين به معني نبود گسل در اين مناطق نيست .
وي گفت : يكي از راههاي ايمن سازي و آموزش شهروندان استفاده از نيروي عظيم دانش آموزان است كه در اين زمينه طرحهايي آماده شده كه با كمك سازمان مديريت و برنامه ريزي و سازمان آموزش و پرورش تهران به ايمن سازي مدارس و ايجاد تحول در اين بخش مي انجامد .
وي اضافه كرد : اجراي طرحهاي مقاوم سازي مدارس و بهبود ايمني در مدارس مي تواند به عنوان الگوي نمونه در جامعه مطرح شود و در مجموع به مقاوم سازي و ايمني كل شهر بينجامد .
نظر شما