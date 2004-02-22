  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۳ اسفند ۱۳۸۲، ۱۳:۲۵

رئيس مركز مديريت بحران شهر تهران :

تهراني ها براي مقابله با زلزله بايد آماده شوند

رئيس مركز مديريت بحران شهر تهران گفت : تهران با توجه به نزديك شدن به دوره بازگشت لرزه اي در حال حاضر در يك دوره خطرناك به سر مي برد به همين علت شهروندان تهران بايد با آموزش شيوه هاي آمادگي و پيشگيري براي كاهش خسارتهاي مالي و جاني زلزله آماده شوند .

به گزارش خبرگزاري مهر دكتر مازيار حسيني در جمع دبيران و سرگروههاي  زمين شناسي، جغرافيا و آمادگي دفاعي منطقه 6 تهران افزود : براي آمادگي شهروندان در برابر زلزله مي توان طي يك دوره  فعاليت مقاوم سازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و پيش بيني  تجهيزات و ارائه آموزشهاي لازم به تحقق شهري ايمن و بر طرف كردن ضعفهاي موجود نائل شويم .

وي ادامه داد : با توجه به موقعيت جغرافيايي خاص تهران ، رخ نمودن گسلها در بخشهاي شمالي و جنوبي در سطح قرار گرفته و ديده مي شود ،  در حالي كه به علت پوشش آبرفتي لايه سح زمين در ساير مناطق از جمله مناطق مركزي رخ نمودن گسل در اين مناطق پوشيده شده و ديده نمي شود و اين به معني نبود گسل در اين مناطق نيست .

وي گفت : يكي از راههاي ايمن سازي و آموزش شهروندان استفاده از نيروي عظيم دانش آموزان است كه در اين زمينه طرحهايي آماده شده كه با كمك سازمان مديريت و برنامه ريزي و سازمان  آموزش و پرورش تهران به ايمن سازي مدارس و ايجاد تحول در اين بخش مي انجامد .

وي اضافه كرد : اجراي طرحهاي مقاوم سازي مدارس و بهبود ايمني در مدارس مي تواند به عنوان الگوي نمونه در جامعه مطرح شود و در مجموع به مقاوم سازي و ايمني كل شهر بينجامد .

کد مطلب 60956

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها