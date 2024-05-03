امیر نظام گروسی یک شخصیت بزرگ ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا قلیچ خانی پیش از ظهرجمعه در اولین جشنواره خوشنویسی امیر فرهنگ و هنر که در مجتمع امیرنظام گروسی برگزار شد، اظهار کرد: اجرای چنین همایشی اهمیت بسیار زیادی دارد و حضور مردم فرهنگ دوست بیجاری در این مراسم بسیار مهم و حائز اهمیت است.

وی افزود: امیر نظام گروسی از شخصیت بسیار بزرگی است و یکی از ابعاد شخصیتی این فرد بزرگ هنرمند بودن ایشان است.

وی افزود: در اولین تذکره خوشنویسان مربوط به هدایت الله خان سپهر از امیر نظام به عنوان خوشنویس نام برده شده است و این بسیار اهمیت دارد

خوشنویس برجسته کشوری گفت: امیر نظام بیش از اینکه یک خوشنویس بشناسیم یک شکسته نویس تحریر است و این باعث تفاوت این فرد شده است.

وی اعلام کرد: امیدواریم این برنامه ادامه داشته باشد و این رویداد فرهنگی همچنان با شکوه خاصی در بیجار گروس برگزار شود.

وی اعلام کرد: لازم است یک صفحه مجازی برای این جشنواره ایجاد شود و این اقدام ضروری است تا تصاویر و نظرات و انتقادات افراد در این صفحه منتشر شود چرا که چنین برنامه‌های باید ثبت و ضبط شود و در اختیار عموم قرار بگیرد.

اشعار سروده شده در وصف امیر نظام گروسی جمع آوری شود

وی اضافه کرد: اشعار و مدیحه سرایی‌های زیادی در وصف امیر نظام گروسی سروده شده است و لازم است تا این اشعار گردآوری شود و خوشنویسان در جشنواره بعدی در آثار خود از این اشعار استفاده کنند.

قلیچ خانی خاطر نشان کرد: امیر نظام گروسی از کسانی است که در ایران و خارج از ایران و تاریخ نام او را می بی نم رد پایی از ایشان در تمام تاریخ وجود دارد و شهرت ایشان ملی است و همین مهم باعث می‌شود تا به این فرد بیشتر پرداخته شود.