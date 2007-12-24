تحویل سوخت هسته ای به ایران عامل افزایش ضریب امنیت منطقه است

حمید رضا ترقی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با اشاره به قوانین موجود آژانس هسته ای تصریح کرد: تحویل اولین محموله سوخت اتمی روسیه به نیرو گاه های ایران به طور طبیعی قوانینی را بر منطقه حاکم می نماید که باعث افزایش ضریب امنیتی کشور و کشورهای منطقه می شود.

معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: راه اندازی اولین نیروگاه هسته ای ایران بعد از پیگیری 30 ساله و علی رغم همه مقاومت های دشمنان، مقدمات کاهش وابستگی ایران را به سوخت های فسیلی فراهم می کند و توسعه کشور را به همراه دارد.

وی با اشاره به رویه جدید حزب عدالت ترکیه اظهار داشت: علی رغم سیاست های استکبار برای تبدیل ترکیه به یک کشور لائیک امروز شاهد افزایش چشمگیر رغبت مردم این کشور به مسائل دینی و مظاهر اسلامی هستیم.

ترقی با اشاره به برگزاری انتخابات اخیر ترکیه تاکید کرد: این انتخابات صحنه پیروزی گروه ها و احزاب اسلام طلب این کشور در برابر گروه های مخالف بود که بیانگر ضرورت توجه دولت و مجلس ترکیه برای بهبود قوانین این کشور در راستای تسهیل اسلامیت این نظام است.

به گفته عضو شورای مرکزی حزب موتلفه آینده ترکیه به سمت کاهش گرایش به لائیک و افزایش اسلام گرایی در حرکت است.