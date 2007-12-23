"اف.بی.آی" اطلاعات شخصی مسافران انگلیسی را جمع آوری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، ساندی تلگراف با بیان این مطلب در ادامه نوشت : از این پس انگلیسی ها علاوه بر اثر انگشت باید نکاتی همچون مشخصات مربوط به عنبیه چشم، شکل و اندازه زخمهای روی بدن، شیوه راه رفتن و حتی شکل و اندازه گوشهای خود را نیز در اختیار اف.بی.آی قرار دهند تا آمریکا اجازه ورود به این کشور را برای آنها صادر کند.

با این حساب اطلاعات اف.بی.آی از مشخصات فردی شهروندان انگلیسی بیش از دولت انگلیس خواهد بود.

ساندی تلگراف در ادامه نوشت : قرار است دستگاه های امنیتی آمریکا و انگلیس به طور مشترک از این اطلاعات استفاده کنند.

بر اساس این گزارش، پیش از این، دستگاه های امنیتی آمریکا توجهی به اطلاعات مربوط به عنبیه چشم افراد نمی کردند، اما به تازگی به اهمیت اطلاعات مربوط به عنبیه چشم و تفاوت آنها در افراد مختلف پی برده و قصد دارند این روش را در تمام فرودگاه ها و مبادی ورودی این کشور به کار گیرند.

بر همین اساس، از این پس اف.بی.آی قادر خواهد بود تا با دراختیار داشتن اطلاعات مربوط به عنبیه چشم افراد، آنها را با اطلاعات مربوط به تروریستهایی که اطلاعات آنها را در اختیار دارد، مقایسه کند.

به نوشته ساندی تایمز، بیش از 900 هزار نفر از ماموران پلیس آمریکایی به اطلاعات شخصی شهروندان انگلیسی خواهان سفر به آمریکا دسترسی خواهند داشت.