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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۳۲

گشایش نمایشگاه خوشنویسی عید تا عید در شهرستان ساوه

گشایش نمایشگاه خوشنویسی عید تا عید در شهرستان ساوه

اراک - خبرگزاری مهر: نمایشگاه خوشنویسی با عنوان عید تا عید روز یکشنبه در فرهنگسرای فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساوه گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در این نمایشگاه ‪ ۳۸‬اثر سبک نستعلیق و شکسته استاد احمد دراجی به منظور آشنایی بیشتر جوانان با هنر خوشنویسی به نمایش گذاشته شده است.

موضوع این نمایشگاه که تا عید غدیرخم دایر خواهد بود در خصوص عید قربان و عید غدیرخم است.

کد مطلب 609565

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