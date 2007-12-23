گشایش نمایشگاه خوشنویسی عید تا عید در شهرستان ساوه

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در این نمایشگاه ‪ ۳۸‬اثر سبک نستعلیق و شکسته استاد احمد دراجی به منظور آشنایی بیشتر جوانان با هنر خوشنویسی به نمایش گذاشته شده است.

موضوع این نمایشگاه که تا عید غدیرخم دایر خواهد بود در خصوص عید قربان و عید غدیرخم است.