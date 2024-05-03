بارش باران تا روز یکشنبه در خراسان رضوی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غیوری خواه اظهار کرد: بارش باران که از روز گذشته در این استان آغاز شده است، تا روز یکشنبه هفته آینده به تناوب و با شدت بیشتری در بیشتر نقاط خراسان رضوی ادامه دارد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: بارش‌ها بیشتر به صورت رگبار باران، همراه با رعد و برق و در نواحی مستعد نیز احتمال بارش تگرگ و برخورد صاعقه همراه با آبگرفتگی و ایجاد روان آب پیش‌بینی است.

وی با بیان اینکه اکنون مه دقیق برخی از شهرستان‌های خراسان رضوی را فرا گرفته است، ادامه داد: بیشترین حجم بارشها برای عصر امروز (جمعه) و به ویژه در نیمه جنوبی و همچنین فردا (شنبه) در نیمه غربی و شمالی استان رخ خواهد داد که احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها نیز وجود دارد.

غیوری خواه گفت: با فعالیت این سامانه شاهد افزایش سرعت وزش باد در سطح استان خواهیم بود که منجر به وزش باد لحظه‌ای در برخی نقاط همراه با گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و احتمال بروز خسارت خواهد شد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به کاهش دمای روزانه در خراسان رضوی افزود: روند افزایشی دما از فردا در مناطق مختلف استان آغاز می‌شود و تا روز سه شنبه هفته آینده ادامه دارد.

وی بیان کرد: برای روز دوشنبه هفته آینده جّو به نسبت پایداری در خراسان رضوی حاکم است. اما از عصر روز سه شنبه تا پایان هفته آینده سامانه بارشی دیگری همراه با رگبار باران و وزش باد شدید این استان را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.

غیوری خواه افزود: فریمان با کمینه دمای ۹ درجه سلسیوس و سرخس با بیشینه دمای ۲۹ درجه به ترتیب سردترین و گرم‌ترین شهرستان‌های خراسان رضوی در شبانه روز گذشته بوده‌اند، در همین مدت مشهد نوسانات دمایی ۱۲ تا ۲۳ درجه را به ثبت رسانده است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی اظهار کرد: در این مدت بیشترین سرعت وزش باد از سبزوار با سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت گزارش شد و این در حالی است که بیشترین میزان بارش نیز در بجستان با ۱۰ میلیمتر به ثبت رسید و از ایستگاه فرودگاهی مشهد نیز بارش به میزان ۳۰۶ میلیمتر گزارش شد.

وی گفت: طبق تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی دمای هوای امروز مشهد در سردترین ساعات به ۱۳ درجه سلسیوس و در گرم‌ترین ساعات به ۱۸ درجه خواهد رسید.