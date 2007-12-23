احمد شمس دبیر اجرایی خانه احزاب در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: خانه احزاب در هر فصل یک همایش فصلی را برگزار می کرد اما در فصل زمستان، اعضای شورای مرکزی این نهاد مصوب کردند، با توجه به اهمیت برگزاری انتخابات مجلس هشتم، در این فصل دو همایش فصلی برگزار شود به همین منظور چندی پیش تاریخ 20 دی برای برگزاری نخستین همایش خانه احزاب تحت عنوان " انتخابات، احزاب و مشارکت حداکثری" در فصل زمستان اعلام شد.

شمس در خصوص دیدارهای خانه احزاب با مسئولان ذیربط در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هشتم، گفت: کمیته نظارت بر انتخابات خانه احزاب درصدد است با وزیر کشور، معاون سیاسی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیرکشور و مدیرکل دفتر انتخابات این وزارتخانه دیدارهایی را داشته باشد.

وی افزود: بر همین اساس درخواست دیدار با این مسئولان به وزارت کشور ارسال شده و به نظر می رسد این دیدارها در آینده ای نزدیک انجام شود.

شمس همچنین، موضع گیری های اخیر وزیر کشور و معاونان وی درباره حضور احزاب در ستاد انتخابات کشور و تشکیل میز احزاب را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در دیدار با مسئولان وزارت کشور راهکارهای اجرایی و عملیاتی شدن، حضور نمایندگان احزاب در ستاد انتخابات کشور را مورد بررسی قرار خواهیم داد.