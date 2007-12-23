به گزارش خبرنگار مهر در قم، مجمع‌ اصول‌گرایان استان قم با صدور اطلاعیه‌ای با اشاره به اهمیت انتخابات مجلس هشتم در برهه کنونی، از شخصیت‌ها و چهره‌های اصول‌گرا که متعهد به مبانی حضرت امام و آرمان‌های انقلاب و منویات مقام معظم رهبری هستند خواست با ثبت نام در انتخابات هشتمین دوره مجلس ، زمینه انتخاب اصلح را برای مردم متدین و همیشه در صحنه شهر خون و قیام قم فراهم نمایند.



در این اطلاعیه آمده است: داشتن مجلس قوی و کارآمد آن‌گونه که مورد نظر حضرت امام خمینی(ره) به عنوان عصاره فضایل ملت باشد و امید مقام معظم رهبری و مردم را در جهت رسیدن به رشد و توسعه مطلوب افزایش دهد، جز با حضور چهره‌ها و شخصیت‌های متدین، مؤثر، کارآمد و شجاع و خردورز امکان پذیر نخواهد بود.



در بخشی دیگر از این اطلاعیه آمده است: حضور حماسی مردم نیز تا حدود قابل توجهی به وجود کاندیداهای توانا و مورد اعتماد و وثوق مردم بستگی دارد. لذا افرادی که می‌توانند با حضور خود باعث رونق انتخابات و افزایش توان مجلس شوند نبایستی به خاطر عاقبت طلبی و ملاحظه‌کاری از ثبت نام در انتخابات خودداری کنند.



در پایان اطلاعیه مجمع اصول‌گرایان با اشاره به خیز بلندی که افراطیون و هیاهوگران جهت تصاحب کرسی‌های مجلس هشتم برداشته‌اند، آمده است.



کسانی که در آزمون‌های گذشته توسط مردم رد شده‌اند. این روز‌ها برای تصاحب مجلس هشتم روز شماری می‌کنند.



بدون تردید در چنین شرایطی، وظیفه همه دلسوزان انقلاب بس خطیر، حساس و سرنوشت ساز است.

