خط لوله انتقال گاز به امارات به سمت عسلویه منحرف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امارات بیزینس، غلامحسین نوذری وزیر نفت ایران اعلام کرد در صورت به توافق نرسیدن بر سر قیمت گاز صادراتی به امارات، خط لوله ای را که قرار است گاز را به این کشور انتقال دهد منحرف می کنیم.

وی افزود: شرکت ملی نفت در حال طراحی جدید برای این خط لوله استو در صورت به تفاهم نرسیدن با شرکت اماراتی درصدد است تا آن را به شریان گازی عسلویه متصل کند.

وزیر نفت ایران درگفتگو با هفته نامه ای گاز وانرژی نروژی " آپ استریم" گفت: شورای عالی اقتصاد ایران طرحی را تصویب کرده است که بر طبق آن اولویت اول گاز ایران مصرف داخلی می باشد و ما در صورت نرسیدن به تفاهم با شرکت اماراتی آن را به عسلویه انتقال می دهیم.

در سال 2001 شرکت نفتی " کرسنت" که همکار شرکت دانا گاز و تحت کنترل این شرکت است، قرار دادی را با شرکت ملی نفت ایران مبنی بر واردات گاز از منبع گازی خاف که در میدان نفتی سلمان واقع است، امضا کرد اما بعد از آن مقامات نفتی ایران بارها اعلام کرده اند که درصدد لغو این قرار داد هستند، زیرا ارقامی را که با شرکت کرسنت تفاهم کرده بودند، پائین است و به صرفه نیست.

مقامات شرکت ملی نفت ایران همچنین اعلام کردند اولین صادرات گاز طبیعی از مخزن خاف درنیمه دوم سال 2008 انجام می گیرد، بنابراین ما در قیمت خود با شرکت کرسنت تجدید نظر می کنیم و قیمت روز گاز را لحاظ می کنیم .

منابع ایرانی می گویند در این قرارداد می بایست 116 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در مدت زمان 25 سال به امارات انتقال داده شود.

این قرار داد بعد از مذکرات طولانی مدت بین شرکت پدکوی ایران که اپراتور میدان نفتی سلمان - خاف است و شرکت کرسنت در سال 2001 و در حالی امضا شد که قیمت گاز بسیار پایین بود.

تقاضای گاز در طول دهه گذشته در امارات متحده عربی رشد سریعی را داشته است و از آنجایی که این کشور به دنبال منافع انرژی پاک تر است این میزان افزایش بیشتری می یابد.