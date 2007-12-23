چرا نباید پرسپولیس را شکست دهیم / از وینگو راضی هستیم

منصور پورحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پرسپولیس یکی از تیم های خوب لیگ برتر است که در فصل جاری در نتیجه گیری و نوع بازی بهتر از فصول گذشته کار کرده است و با برنامه عمل می کند.

وی پرسپولیس را تیمی قابل احترام خواند و افزود: بدون شک پرسپولیس برای تداوم موفقیت های خود در لیگ برتر به جام حذفی وارد شده است. بازی این تیم مقابل صنعت نفت آبادان و پتروشیمی تبریز نشان داد که پرسپولیسی ها نگاهی جدی به مسابقات جام حذفی دارند.

مدیرفنی تیم فوتبال پاس همدان در ادامه از انگیزه های این تیم برای موفقیت در جام حذفی یاد کرد و افزود: نیم فصل نخست لیگ برتر را با کسب نتایجی خوب به اتمام رساندیم که از نظر روحی و روانی بازیکنان را ارتقا داده است. از هر نظر آماده بازی با پرسپولیس هستیم و سعی می کنیم با ارائه بازی قابل قبول نتیجه ای ایده ال کسب کنیم.

وی در تشریح اهداف تیم فوتبال پاس همدان در مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور گفت: هدف ما این است که درمسابقات جام حذفی تا جائیکه می توانیم پیش برویم. ما نهایت تلاش خود را به خرج می دهیم اما آنچه در پایان رقم می خورد بسته به نوع بازی ما و حریفان پیش رو خواهد داشت.

پورحیدری با اشاره به اینکه شرایط فعلی تیم فوتبال پاس قابل مقایسه با نیم فصل اول و زمان رویارویی با پرسپولیس درهمدان نیست، افزود: در آن بازی تیم ما کم تجربه تر از امروز بود، با این حال گل اول را به ثمر رساندیم و اگربا تجربه عمل می کردیم و بدشانسی نمی آوردیم در پایان نتیجه ای غیر از شکست پاس رقم می خورد.

مدیرفنی تیم فوتبال پاس همدان با ابراز اطمینان از شرایط ایده ال تیمش در دیدار با پرسپولیس یاد کرد و در خصوص انگیزه های این تیم برای موفقیت درمسابقه یاد شده گفت: ما انگیزه های زیادی برای این بازی داریم و می خواهیم در خانه خود پیروز شویم.

وی درپاسخ به این سئوال که "آیا پاس توانایی شکست پرسپولیس را دارد؟"، گفت: چرا که نه! ما این توانایی را در خود می بینیم و قطعا برای برتری در این بازی به میدان می رویم.

پورحیدری با ابراز رضایت از عملکرد تیم فوتبال پاس همدان در نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر گفت: با وضعیتی که ما لیگ را شروع کردیم انتظار چنین نتایجی را نداشتیم اما با تلاش بازیکنان، مربیان و مسئولان باشگاه نیم فصل را با حضور در رده پنجم لیگ برتر به اتمام رساندیم که بدون اغراق بگویم دستیابی به این رده در ابتدای فصل برای ما دور از انتظار بود.

وی با اذعان به اینکه توانایی تیم فوتبال پاس همدان بیش از رسیدن به رده پنجم جدول رده بندی لیگ برتراست، در خصوص نقش وینگوبگوویچ در موفقیت های اخیر این تیم گفت: او و دیگر مربیان پاس کار بزرگی را انجام داده اند که تداوم آن بسیار دشوارتر خواهد بود.

مدیرفنی تیم فوتبال پاس همدان در ادامه از مشکلات مالی این باشگاه یاد کرد وافزود: باشگاه پاس نیز مانند بسیاری از تیم های لیگ برتری با مشکلات مالی دست به گریبان است. طبیعتا در اولین سال فعالیت باشگاه پاس همدان با کاستی ها و کمبودهایی روبه رو بوده ایم که مسئولان باشگاه با تلاش بسیار سعی در کنترل آن داشته اند.

وی تصریح کرد: متاسفانه طی روزهای اخیر اخباری در خصوص تعطیلی تمرینات تیم فوتبال پاس منتشر شد که واقعیت نداشت. متعجبم که چرا این اخبار از سیما پخش شد در حالی که زمان تمرین ما نه به خاطر مسائل مالی بلکه تنها به علت شرایط نامساعد جوی تغییر کرده بود.

پورحیدری با تاکید بر اینکه تمامی بازیکنان پاس همدان به غیر دو نفر پیش قسط اول قرارداد خود را دریافت داشته اند، افزود: مشکلات حاشیه ای در فوتبال ما وجود دارد که باید به نحوی آن را برطرف کنیم.