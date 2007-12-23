برگزاری نخستین جشنواره تجلیل از شهروندان بجنوردی

حیدرعلی ایزانلو در گفتگو با خبر نگار مهر افزود: این جشنواره همزمان با سالروز تشکیل شوراهای اسلامی برگزار و از چهره های شاخص بجنوردی تقدیر می شود.

وی اظهار داشت: کسب رتبه اول در مسابقات کشوری و بین المللی حفظ، قرائت، تفسیر قرآن و نهج البلاغه از جمله شرایط شرکت کنندگان در این جشنواره است.

وی کسب مدال یا حضور در تیم های المپیادهای علمی، جهانی، برگزیدگان تک رقمی و ورودی کنکور سراسری دانشگاه هادر سال 85-86 از دیگر شرایط شرکت کنندگان خواهد بود.

ایزانلو تصریح کرد: کسب عنوان در جشنواره ها و رقابت های معتبر کشوری و جهانی در رشته های ادبی و هنری و سایر رشته های مرتبط نیز از شرایط این جشنواره خواهد بود.

وی کسب مدال در مسابقات ورزشی المپیک، پارالمپیک، قهرمانی جهانی، بازی های آسیایی و قهرمانی آسیا در مورد ورزش های دارای فدراسیون در کشور و احراز رتبه استاد، طلبه، معلم، محقق، خبرنگار، ارآفرین و نعتگر از دیگر ویژگی های شرکت کنندگان بر شمرد.

رئس شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: هریک از شهروندان بجنوردی که در سال های 84 تا 86 دارای ابداع، بتکار فعالیت برجسته در حیطه شغلی خود باشند نیز می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

ایزانلو افزود: ایثارگرانی که بیشترین زمان اسارت و حضور در جبهه را دارند، جانبازان بالای 70 درصد و خانواده هایی که دارای سه شهید یا بیشتر هستند نیز از واجدان شرایط هستند.

وی زمان شرکت در این جشنواره را از زمان ارایه فراخوان تا اول اسفند ماه اعلام کرد.