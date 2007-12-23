پیاده روی بزرگ 100 هزار نفری خانواده در روز عید غدیر

مسعود مرشدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: این پیاده روی بزرگ خانواده های هرمزگانی با مشارکت نیروی انتظامی، بسیج دانش آموزی و دانشجویی، هیئت های ورزشی استان هرمزگان، یگانهای نظامی مناطق دریایی و هوایی سپاه و ارتش، جامعه فرهنگیان استان و آموزش و پرورش برگزار می شود.

وی گفت: در پایان مراسم نیز جایزه بزرگ یک دستگاه خودروی پراید و صدها جایزه نفیس دیگر نیز مورد قرعه کشی قرار گرفته و در میان شرکت کنندگان توزیع خواهد شد.

مرشدی خاطر نشان کرد: توسعه ورزش همگانی در میان خانواده ها و به میدان کشانیدن حضور فعالانه آنان در مناسبت های ورزشی می تواند تاثیر بسزایی در توسعه سلامت و تندرستی شهروندان داشته باشد.

مدیر کل تربیت بدنی هرمزگان ابراز امیدواری کرد، هر ماه بتوان با ایجاد چنین برنامه های ضمن ایجاد فضایی شاد و دوستانه میان مردم، توسعه ورزش عمومی را در دستورکار قرار داد.