فیلمنامه "رز سفید" در حال بازنویسی است

حبیب اللهیاری در این باره به خبرنگار مهر گفت: "فیلمنامه "رز سفید" را قربان محمدپور نویسنده اثر طبق نظر بهزاد بازنویسی می‌کند و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته سه هفته دیگر پیش‌تولید آن اغاز خواهد شد."

تهیه‌کننده "رز سفید" درباره موضوع فیلم و شروع فیلمبرداری آن افزود: "این فیلم خانوادگی و زن‌محور است و با درونمایه طنز ساخته خواهد شد. هم اکنون مشغول انتخاب بازیگر اصلی فیلم هستیم که زنی 25 ساله است. فکر می‌کنم اوایل بهمن ماه فیلم کلید بخورد. تاکنون نیز فقط حضور غلامرضا آزادی به عنوان مدیر فیلمبرداری قطعی شده است."

فریال بهزاد ساخت فیلم‌هایی چون "شور زندگی"، "روزی که خواستگار آمد"، "مرد نامرئی"، "دره شاپرک‌ها" و "کاکلی" را در کارنامه خود دارد و "رز سفید" پس از 11 سال دوری وی از سینما ساخته خواهد شد.