سپیده نظری‌پور که در این گروه به عنوان دستیار کارگردان حضور دارد به خبرنگار مهر گفت: "تا این لحظه حضور چهار بازیگر ایرانی در این نمایش قطعی شده که عبارتند از عباس غفاری، محمدرضا حسین‌زاده، فروغ قجابگلی و ساناز اسدی. کارگردان نمایش نیز نازلی طباطبایی سرپرست گروه تئاتر "زنده" است که همراه دراماتورژ اثر از ادینبورگ در این پروژه حضور دارند."

وی درباره نحوه تمرین‌ها و زمان اجرا "قسمت" افزود: "قرار است سه هفته دیگر سفری به ادینبورگ اسکاتلند داشته باشیم و آنجا حدود دو هفته زیر نظر اساتید حرکت آموزش ببینیم. پس از آن به ایران بازمی‌گردیم و اسفندماه اجرای عمومی خواهیم داشت. این احتمال هم وجود دارد که نمایش را در جشنواره ادینبورگ اجرا کنیم."

نظری‌پور با اشاره به اینکه گروه تئاتر "زنده" از ادینبورگ اسکاتلند کلیه هزینه‌ها و بودجه‌های مورد نظر این کار را متقبل شده، شیوه اجرایی "قسمت" را کارگاهی عنوان و از ارائه داستان نمایش به درخواست کارگردان و گروه نمایش خودداری کرد.

وی در پایان درباره تجربه کار مشترک با کارگردانان خارجی گفت: "این حرکت بسیار خوب است و گروه "زنده" بسیار اصولی و خوب کار می‌کند. در کشور ما کمتر شاهد انجام و اجرای کار به صورت حساب‌شده هستیم، زیرا امکانات و شرایط مناسب به ندرت فراهم می‌شود. اما این گروه خارجی طبق برنامه دقیق و هفتگی کار می‌کند که برای من هم در کارگردانی تجربه‌ای مفید بوده است."