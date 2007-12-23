به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیار ادبیات ترکیه، این مسابقه با هدف پایان دادن به اختلافهای فرهنگی و قومی میان کردزبانان و ترک زبانان کشور ترکیه و از سوی دو مجله ادبی این کشور برگزار می شود.

مجله ادبی "فرهنگ جهانی" و مجله ادبی کردی "تیروژ" با اعلام یک فراخوان از تمام نویسندگان کردی و ترکی خواسته اند آثار خود را به این مجلات ارسال کنند تا به سه نفر از برنگان جایزه ویژه اعطا شود. قرار است تعدادی از داستانهای برگزیده که بتوانند به اتحاد زبان و فرهنگ این دو قوم و زبان کمک کنند، در این نشریات به چاپ برسند.

داوران این مسابقه از میان نویسندگان کرد و ترک و به طور برابر انتخاب خواهند شد تا به قضاوت درباره داستانها بپردازند. نامزدهای جایزه روز 23 ژانویه و برندگان نهایی در 28 فوریه 2008 اعلام می شوند.