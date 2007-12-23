زائران عتبات عالیات قبل از ثبت نام از مجاز بودن آژانس مطمئن شوند

حسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص مشکلاتی که در مرز برای زائران عتبات عالیات عراق ایجاد شده بود، افزود: مشکل زائران بر اساس رایزنی و توافقات انجام شده با مسئولان عراقی هم اکنون برطرف شده است و درحال حاضر هیچ زائری درمرز برای عبور معطل نیست.

وی خاطر نشان کرد: البته قراردادی که با سفیر عراق در ایران منعقد شده بود، هنوز نهایی نشده اما این امر بزودی صورت خواهد گرفت.

معاون سازمان حج در امور عتبات عالیات سوریه و عراق تاکید کرد: حدود 950 نفر از زائرانی که برای روز عرفه قصد سفر به عراق را داشتند و از طریق یک آژانس غیر زیارتی ثبت نام کرده بودند، متاسفانه بدلیل نداشتن ویزا در مرز شلمچه 3 روز معطل شدند و در نهایت نتوانستند از مرز عبور کنند.

وی ادامه داد: این آژانس مجوز بند" ب" داشته و زیارتی نبوده و زیر نظر سازمان گردشگری بوده و باید آنها پاسخگو باشند.

اکبری گفت: تمامی مشکلاتی که برای زائران در مرز بوجود می آید، بدلیل عدم اطلاع آنان از مجاز بودن آژانس زیارتی است، بنابراین مردم قبل از ثبت نام در آژانس، حتما باید از مجاز بودن آن مطمئن شوند و سپس اقدام کنند.

وی افزود: مردم از طریق تماس با سازمان حج و یا 118 می توانند از مجاز بودن آژانس زیارتی اطلاع حاصل کنند.