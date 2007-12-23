سازمان تربیت بدنی و شهرداری کرمان هزینه سفر به کویت را تامین کردند

به گزارش خبرنگارمهر، تیم هندبال شهرداری کرمان که به دلیل مشکلات مالی از حضور در دهمین دوره رقابتهای باشگاه های آسیا درکویت نا امید بود با پیگیری های فدراسیون و مسئولین تیم هزینه سفر خود را دریافت کرد. بعد از قول رئیس سازمان تربیت بدنی مبنی برکمک مالی به این باشگاه ورزشی و با پیگیری علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال ایران از کیومرث هاشمی، مبلغ 34 هزار و 500 دلار هزینه ارزی سفراین تیم به رقابتهای باشگاه های آسیا تامین شد که شهرداری چی های کرمان درهنگام سفربه این مسابقات ازاین کمک هزینه می توانند استفاده کنند.

همچنین ازسوی شهردارکرمان نیزمبلغ 17 میلیون تومان برای انجام کارهای اداری و اجرایی سفراین تیم تامین شد. البته شهردارکرمان برای پرداخت مبلغ معوقه قراردادهای بازیکنان این تیم نیز قول مساعد داده است.

دو تیم شهرداری کرمان و فولاد سپاهان به عنوان نمایندگان کشورمان قرار بود از امروز درمسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا درکویت شرکت کنند که با ارسال نمابرکنفدراسیون هندبال آسیا این مسابقات لغو شد. زمان برگزاری این دیدارها بعد از مشخص شدن شرایط برگزاری مجدد مسابقات انتخابی المپیک اعلام می شود.