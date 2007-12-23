  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۰۶

حل مشکل هندبال شهرداری ؛

سازمان تربیت بدنی و شهرداری کرمان هزینه سفر به کویت را تامین کردند

سازمان تربیت بدنی و شهرداری کرمان هزینه سفر به کویت را تامین کردند

سازمان تربیت بدنی و شهرداری کرمان هزینه سفر تیم هندبال شهرداری کرمان به مسابقات باشگاه های آسیا در کویت را پرداخت کردند.

به گزارش خبرنگارمهر، تیم هندبال شهرداری کرمان که به دلیل مشکلات مالی از حضور در دهمین دوره رقابتهای باشگاه های آسیا درکویت نا امید بود با پیگیری های فدراسیون و مسئولین تیم هزینه سفر خود را دریافت کرد. بعد از قول رئیس سازمان تربیت بدنی مبنی برکمک مالی به این باشگاه ورزشی و با پیگیری علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال ایران از کیومرث هاشمی، مبلغ 34 هزار و 500 دلار هزینه ارزی سفراین تیم به رقابتهای باشگاه های آسیا تامین شد که شهرداری چی های کرمان درهنگام سفربه این مسابقات ازاین کمک هزینه می توانند استفاده کنند.

همچنین ازسوی شهردارکرمان نیزمبلغ 17 میلیون تومان برای انجام کارهای اداری  و اجرایی سفراین تیم تامین شد. البته شهردارکرمان برای پرداخت مبلغ معوقه قراردادهای بازیکنان این تیم نیز قول مساعد داده است.

دو تیم شهرداری کرمان و فولاد سپاهان به عنوان نمایندگان کشورمان قرار بود از امروز درمسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا درکویت شرکت کنند که با ارسال نمابرکنفدراسیون هندبال آسیا این مسابقات لغو شد. زمان برگزاری این دیدارها بعد از مشخص شدن شرایط برگزاری مجدد مسابقات انتخابی المپیک اعلام می شود.

کد مطلب 609586

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها