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۳ اسفند ۱۳۸۲، ۱۴:۰۱

معاون فرماندار تهران در گفتگو با "مهر" :

آمار 3 ميليوني ازدياد دختران مجرد ، اغراق آميز است

معاون فرماندار تهران گفت: به رغم آمارهاي 3 ميليوني مبني بر اضافه بودن دختران دم بخت نسبت به پسران ، بر اساس آخرين بررسيهاي صورت گرفته تنها 150 هزار دختر در آستانه ازدواج بيشتر از پسران داريم."

زهرا نژاد بهرام در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربا بيان اين مطلب با اشاره به آمارهاي ضد و نقيضي كه در باره افزايش تعداد دختران ارايه مي شود،  گفت: آمار مربوط به تعداد دختران آماده ودر آستانه ازدواج در دوره هاي مختلف متفاوت است و  براساس آخرين آمارهاي بدست آمده در آبانماه امسال تعداد آنان تنها 150 تا 200 هزار نفر بيشتراز پسران در همين دوره است.

وي افزود: براساس همين آمار تعداد زنان در جامعه ما يك ميليون كمتر از مردان است .

وي  خاطر نشان كرد: افزايش تعداد دختران علت اصلي بالا رفتن سن وتاخير در ازدواج نيست ،  بلكه يكي از دلايل بحران ازدواج استكه مسوولان بايد براي آن تدبيري بينديشند .

معاون فرماندار تهران تاكيد كرد: افزايش تعداد پسران بيكار ونداشتن شغل ومسكن مناسب وهمچنين افزايش سطح شعور، آگاهي وتحصيلات دختران نسبت به سالهاي گذشته و تفاوت خواسته ها وانتظاراتشان باعث مي شود تا آنها به راحتي  به هر ازدواجي تن در ندهند وبراي فراهم شدن خواسته هايشان صبر وتحمل به خرج  دهند .

وي گفت: براي رهايي ازوضعيت موجود ورفع مشكل جوانان در آستانه ازدواج، مسوولان بايد الگوهاي ازدواج آسان ، پايين آمدن مهريه را در بين جوانان ترويج كنند وهمچنين تسهيلاتي نيز براي آنها  فراهم كنند.

 

 

 

کد مطلب 60959

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