آمار 3 ميليوني ازدياد دختران مجرد ، اغراق آميز است

زهرا نژاد بهرام در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربا بيان اين مطلب با اشاره به آمارهاي ضد و نقيضي كه در باره افزايش تعداد دختران ارايه مي شود، گفت: آمار مربوط به تعداد دختران آماده ودر آستانه ازدواج در دوره هاي مختلف متفاوت است و براساس آخرين آمارهاي بدست آمده در آبانماه امسال تعداد آنان تنها 150 تا 200 هزار نفر بيشتراز پسران در همين دوره است.

وي افزود: براساس همين آمار تعداد زنان در جامعه ما يك ميليون كمتر از مردان است .

وي خاطر نشان كرد: افزايش تعداد دختران علت اصلي بالا رفتن سن وتاخير در ازدواج نيست ، بلكه يكي از دلايل بحران ازدواج استكه مسوولان بايد براي آن تدبيري بينديشند .

معاون فرماندار تهران تاكيد كرد: افزايش تعداد پسران بيكار ونداشتن شغل ومسكن مناسب وهمچنين افزايش سطح شعور، آگاهي وتحصيلات دختران نسبت به سالهاي گذشته و تفاوت خواسته ها وانتظاراتشان باعث مي شود تا آنها به راحتي به هر ازدواجي تن در ندهند وبراي فراهم شدن خواسته هايشان صبر وتحمل به خرج دهند .

وي گفت: براي رهايي ازوضعيت موجود ورفع مشكل جوانان در آستانه ازدواج، مسوولان بايد الگوهاي ازدواج آسان ، پايين آمدن مهريه را در بين جوانان ترويج كنند وهمچنين تسهيلاتي نيز براي آنها فراهم كنند.