صحنه تولد مسیح(ع) ؛ مؤلفه پایدار جشنهای کریسمس

صحنه تولد مسیح (ع) گاهی به صورت نقاشی و گاه به صورت سه بعدی و مجسمه به نمایش درمی آید و معمولا مسیح(ع) را در انباری همراه یوسف و مریم نشان می دهد. در این تصویرعلاوه بر ضرورتهای حیوانات در یک اصطبل، همواره یک الاغ و گاو نر در کنار آنها نیز قرار دارد. در کتاب اشعیاء باب اول آیه 3 در عهد قدیم آمده است: گاو مالک خود و الاغ صاحب خود را می شناسد اما مردم اسرائیل با ناآگاهی خدای خود را نمی شناسند.

این ماکت اغلب دربرگیرنده سه مرد حکمی هستند که ستاره بیت لحم را دنبال کرده و برای تولد مسیح(ع) به سرزمین مقدس آمدند. صحنه تولد سنتی، این سه نفر را در کنار هم نشان می دهد اما انجیل متی باب دوم آیه 1 تا 12 تصریح کرده که این سه نفر پس از تولد مسیح آمدند .

در زمان کریسمس که تدارکات برای جشنهای عید در خانواده های مسیحی کاتولیک و پروتستان فراهم می شود این تصویر نیز یکی از مؤلفه های آن به شمار می رود. واتیکان مقر رهبر کاتولیکهای جهان نیز دو ماکت از صحنه تولد مسیح(ع) به نمایش می گذارد که یکی در کلیسای باسیلیکای سنت پیتر و یکی نیز در میدان سنت پیتر به همراه درخت کریسمس مشاهده می شود.

به رغم آنکه نقاشی های این صحنه از مدتها قبل از سنت فرانسیس شهر آسیسی وجود داشته اما ابداع ماکت سه بعد تولد مسیح(ع) را به سنت فرانسیس نسبت می دهند. برخی از داستانهای افسانه وار اظهار می دارند که سنت فرانسیس از انسانهای حقیقی برای این صحنه استفاده می کرد اما توماس سلانو شرح حال نویس سنت فرانسیس اظهار داشته که این قدیس کاتولیک تنها از یک اصطبل پوشالی با گاو و الاغ حقیقی سود برد که در عین سادگی بسیار زیبا بود به عنوان محراب مراسم عشای ربانی آن سال مورد استفاده قرار گرفت.

این سنت از ایتالیا در طول حکمرانی چارلز سوم به اسپانیا راه یافت. در جنوب فرانسه گاهی صحنه تولد مسیح (ع) از صدها قطعه کوچک مجسمه سفالی ساخته می شود.

در مکزیک بخشهای خاصی از آمریکای شمالی صحنه تولد مسیح روز 16 دسامبر ساخته می شود. در کلمبیا تزئیات کریسمس به درخت کریسمس محدود نمی شود و از روز 8 دسامبر کارهای ساخت ماکت تولد مسیح(ع) آغاز می شود روزی که به نام روز شمع شهرت یافته است، صحنه تولد مسیح(ع) از آن روز به تدریج کامل می شود و نوزاد را روز 24 دسامبر یک روز پیش از تولد حضرت مسیح(ع) به ماکت اضافه می کنند و روز بعد مجسمه های شبانها را داخل ماکت قرار می دهند. سه مرد حکیم ایرانی تا روز 6 ژانویه در داخل ماکت قرار نمی گیرند، چرا که انجیل اشاره کرده این سه نفر اندکی پس از تولد مسیح(ع) و پس از دنبال کردن ستاره بیت لحم به محل تولد مسیح رسیدند.

صحنه تولد مسیح(ع) تا روز 2 فوریه ( یک ماه و دو روز پس از سال نو) جمع نمی شود، در این روز پس از پایان عید ظهور و تجلی مسیح(ع) صحنه تولد مسیح جمع می شود، اما در آمریکا لاتین این ماکت روز 15 ژانویه با خاتمه یافتن تعطیلات و آغاز فعالیت مجدد مدارس، کالجها و شرکتها جمع می شوند.

در برخی از نقاط جهان چون اسپانیا صحنه تولد مسیح(ع) به نحوی شگفت آور با ابعادی حدود 280 متر مربع ساخته می شود و در ساخت آن از 12 هزار کیلو سن، 3 هزار سنگ و 1 هزار و 500 کیلوگرم چوب پنبه و 800 مجسمه استفاده می شود. جلوه های نور، جریان آب، باران، موسیقی نیز برخی از نقاط عطف این ماکت عظیم تلقی می شود.

در سالن شهرداری شهر لاهه در هلند سنت سالانه استقرار صحنه تولد مسیحی با استفاده از انسانها و حیوانان حقیقی جریان دارد که در آن میان می توان به چند الاغ، گاو نر و شترهایی اشاره کرد که از باغ وحش به امانت گرفته می شود.