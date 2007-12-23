سفر رئیس جمهوری اندونزی به ایران / ایران کشور مهم خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "ایندوپس" در تیتری با عنوان "آیا سفر "یودیونو" به ایران از اهمیت برخوردار است؟" نوشت : با وجود حمایت اندونزی از قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، اما روابط وهمکاری ها میان دو کشور برای ساخت کارخانه تولید کود شیمیایی و همچنین پالایشگاه نفت همچنان ادامه دارد و امید می رود این همکاری در آینده نیز به روند گسترش و توسعه خود ادامه دهد.



به نوشته این روزنامه، اندونزی و ایران در راستای ساخت پروژه های مشترک، توافق نامه هایی را نیز امضا کرده اند که هیچ یک از تحولات سیاسی روز جهان نتوانسته استَ؛ مانع اجرای این توافق نامه ها شود، زیرا مقامهای دو کشور از مدتها پیش درباره امضای توافقنامه های اجرای پروژه های مشترک با یکدیگر به اتفاق نظر دست پیدا کرده بودند.



این روزنامه در ادامه نوشت : "یوسف کالا" معاون اول رئیس جمهوری اندونزی نیز پیش از شرکت در اجلاس همکاری کشورهای خلیج فارس، اجرای توافق نامه های ایجاد شده میان اندونزی و ایران را بدون مشکل دانسته و اعلام کرده بود:هیچ مشکلی بر سر راه این توافقنامه ها وجود ندارد.



طبق توافقهای به امضا رسیده میان اندونزی و ایران، دو کشور با همکاری یکدیگر قصد دارند تا پالایشگاه نفتی با ظرفیت بیش از 300.000 بشکه ای به ارزش سه میلیارد دلار در منطفه TUBAN اندونزی احداث نمایند همچنین مقامهای دو کشور برای ساخت کارخانه تولید کود شیمیایی با ظرفیت 6.500 تن انواع کود شیمیایی به ارزش 700 میلیون دلار در ایران، با یکدیگر از مدتها پیش به توافق رسیده بودند.



به گزارش مهر، این روزنامه با اشاره به سفر چندی پیش رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به اندونزی نوشت : غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس ایران نیز در سفر اخیر خود به اندونزی، در دیدار با "سوسیلو بامبانگ یودیونو" رئیس جمهوری این کشور، از آمادگی کامل ایران برای اجرای این پروژه ها خبر داد و اعلام کرد که کشورش در انتظار آمادگی کامل اندونزی در این زمینه است.



این روزنامه تصریح کرد : ایران نشان داده است که برای اجرای این پروژه ها بیش از هر زمان دیگری آماده است و در این میان، این اندونزی است که باید از خود حرکتی نشان داده و برای اجرا شدن توافق نامه های میان دو کشور تلاش کند.



روزنامه "ایندوپس" با مهم توصیف کردن جایگاه ایران در منطقه خاورمیانه نوشت : ایران کشور بسیار بزرگی در خاورمیانه محسوب می شود که با وجود تولید روزانه چهار میلیون بشکه نفت، تنها قادر به تامین 57 درصد نیازهای داخلی خود به این انرژی بوده و همین موضوع، ایران را مجاب کرده است تا مابقی نیاز خود را از دیگر کشورها تامین نماید و در چنین حالتی ساخت پالایشگاه نفت در اندونزی به یقین به سود دو کشور خواهد بود.



البته این روزنامه، سفر رئیس جمهوری اندونزی به تهران را به سبب آنکه کشورش با مشکلات اجتماعی و اقتصادی روبرو است، ضروری ندانسته و توصیه می کند تا "یوسف کالا" معاون وی برای پیگیری توافق نامه های میان دوکشور به تهران سفر کند.



این روزنامه،تاکید مقامهای اندونزی مبنی بر ضرورت سفر رئیس جمهوری این کشور به ایران را سئوال برانگیز خواند و نوشت : پس چرا عده ای در کاخ ریاست جمهوری همچنان بر موضع خود یعنی سفر "یودیونو" به ایران پافشاری می کنند. مگر نه اینکه ما در داخل کشور با مشکلات بسیاری از جمله مسئله فساد مالی و افزایش قیمت نفت روبرو هستیم که باید توسط شخص رئیس جمهور حل و فصل شود؟ این سفری تجاری معمولی و تشریفاتی بوده و اهمیت خاصی ندارد و به همین دلیل، شخص رئیس نباید به این سفر برود.



به نوشته این روزنامه، موضوع سفر "یودیونو" رئیس جمهوری اندونزی به تهران، هنگامی مطرح شد که رئیس جمهور در دیدار با معاون اول خویش از ضرورت سفر خود به ایران در سایه اوضاع حساس خاورمیانه سخن گفت و برنامه سفر خود به ایران را در اواخر سال 2007 اعلام کرد.



به گزارش مهر،روزنامه "ایندوپس" باردیگر از تصمیم رئیس جمهوری اندونزی برای سفر به ایران به سبب اینکه کشورش با مشکلات زیادی روبرو است، انتقاد کرده و خواستار سفر معاون وی به تهران به جای "یودیونو" می شود.



این روزنامه درباره جایگاه مهم ایران و ظرفیتهای بالای اقتصادی آن نوشت : ایران کشوری است با درآمد سالانه حدود 8.900 دلار برای هر نفر در سال، این کشور در سال 2006 بیش از 5 درصد رشد اقتصادی داشته است و از ظرفیتهای تولیدی بسیاری مانند گندم، برنج، شکر، میوه، خاویار و ... برخوردار است .



میزان داد و ستد اندونزی و ایران در سال 2005 در تمام زمینه ها رقمی در حدود 368.756.200 دلار بوده است که در این میان 289.540.200 دلار صادرات اندونزی به ایران و حدود 79.216.000 میزان وادرات اندونزی از ایران بوده است.



این روزنامه با سئوال برانگیز خواندن سفر یودیونو به ایران به سبب حمایت وی از قطعنامه ضد ایرانی 1747 در شورای امنیت نوشت : مردم هنوز فراموش نکرده اند که "یودیونو" با حمایت از قطعنامه 1747 چگونه سبب رنجش ایران شد.



روزنامه کمپاس در مطلبی به همکاری اندونزی و مغرب برای ساخت کارخانه کود شیمیایی اشاره کرده است.



روزنامه " کوران تمپو" نیز به تحولات داخلی اندونزی پرداخت و نوشت : "یوسف کالا" معاون اول رئیس جمهوری اندونزی خواهان بازگشایی پلمب مراکز احمدیه شد.



این روزنامه نوشت : "یوسف کالا" معاون اول رئیس جمهوراز مقامهای پلیس اندونزی درخواست کرد تا هر چه سریعتر برای بازگشایی پلمب مراکز عبادتی پیروان احمدیه در جاوه غربی اقدام نمایند. معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هیچ طرفی حق ممنوع اعلام نمودن اجرای آداب دینی اقلیتی را ندارد، گفت : من از مجلس علمای اندونزی می خواهم که توضیحات تکمیلی درباره حکم خود مبنی بر گمراه خواندن اقلیت احمدیه را ارائه نماید. "کالا" ادامه داد : به یقین حکم مجلس علمای اندونزی مبنای عمل ما خواهد بود، ولی این حکم بدان معنا نیست که مردم به زور متوسل شوند به مراکز عبادی این اقلیت ها حمله ور شوند.



به نوشته این روزنامه، مجلس علمای اندونزی طی حکمی، اقلیت احمدیه را به دلیل پیامبر خواندن شخصی غیر از محمد مصطفی، یک اقلیت دینی گمراه توصیف کرد. به گزارش شبکه تلوزیونی ANTV در اندونزی بیش از 200.000 پیرو احمدیه وجود دارد.

به گزارش مهر، روزنامه "رعیت مردکا" به گفتگو با "سوترینسو بختیار" رئیس حزب رسالت ملی اندونزی پرداخته است که وی هدف اصلی حزب خود را ایجاد راهکاری برای رفاه مردم اندونزی و موضع خود را در برابر دولت فعلی اندونزی،موضعی آزاد و نقادانه دانست.



وی گفته است : من به کرسی معاون اولی ریاست جمهوری فکر نمی کنم، زیرا هدف من چیز دیگری است و من خبرنگاری را به معاون اول ریاست جمهوری ترجیح می دهم. در حال حاضر هدف اصلی ما یافت راهکاری برای ایجاد رفاه برای مردم است، زیرا شکست دولت یک کشور، موضوع عادی است، ولی ملت یک کشور نباید هیچگاه شکست بخورند.



وی افزود: موضع ما در برابر دولت، موضع مخالف نیست، بلکه ما اعلام کردیم موضع ما در برابر دولت فعلی، موضعی آزاد و منتقدانه خواهد بود.



این شخصیت سیاسی گفت : به نظر من دو مشکل اصلی در راه دستیابی به دموکراسی واقعی در اندونزی فساد مالی برخی از مقامها و اقدامات خشونت آمیز عده ای از گروه های دینی و عقیدتی است.

روزنامه "کمپاس" در مطلبی نوشت : دولت اندونزی به مسائل حقوق بشر توجهی نمی کند.



این روزنامه به نقل از "هاریس اظهر" یکی از محققان مسائل اجتماعی نوشت : دولت اندونزی هنوز هم هیچ ارزشی برای مسئله حقوق بشر قائل نیست و همین موضوع سبب شده است تا دولت به هیچ کدام از موراد نقض حقوق بشر در گذشته رسیدگی نکند.



اظهر با متهم کردن دولت اندونزی به اینکه عمدا توجهی به حقوق بشر نمی کند، نوشت : امروز شاهد آن هستیم که دولت از بسیاری از ژنرالهای ارتش که در گذشته در موارد نقض حقوق بشر دست داشته اند، حمایت می کند و حتی کرسی های استراتژیک این کشور را نیز به آنان می سپارد و این رویکرد دولت سبب شده است که در سطح جامعه شاهد موارد نقض حقوق بشر بسیاری باشیم که اکثر آنها مورد توجه دولت قرار نمی گیرد.

روزنامه " کمپاس" در خبری دیگر به مخالفت اتحادیه اروپا با تشکیل حزبی با نام حزب جنبش استقلال طلب آچه اشاره کرد.