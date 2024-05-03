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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸:۲۶

پنجره مهر؛

آبگرفتگی شدید در اهواز

آبگرفتگی شدید در اهواز

اهواز - بارش باران شدید و کم سابقه در این موقع از سال باعث غافلگیری مردم و آبگرفتگی شدید معابر شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه فعالیت سامانه بارشی در استان، عصر امروز بارش شدید باران شهر اهواز را فرا گرفت.

این بارش شدید که همراه با رعد و برق و باد بود موجب جاری شدن آب در سطح معابر و اختلال در تردد شهروندان شد.

کد مطلب 6095925

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