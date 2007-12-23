تعیین سهم دانشگاهها در اصلاحیه بودجه 86 / اعلام وضعیت چارت جدید وزارت علوم

دکتر سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تصویب چارت جدید وزارت علوم در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری افزود: احتمال تصویب این چارت در دولت زیاد است و تاکنون نیز مخالفتی در این زمینه ارائه نشده است.

وی ادامه داد: از نظر قانون در صورتی که پس از مدتی اظهار نظری از سوی معاونت برنامه ریزی ارائه نشود، به معنای تأیید چارت است و می توان به اجرای آن پرداخت.

نماینده وزیر علوم در امور دانشگاهها گفت: از آنجا که وزارت علوم در طراحی چارت جدید ظوابط را رعایت کرده است و به عنوان مثال حجم وزارتخانه افزایش نیافته است پیش بینی می شود چارت به تصویب برسد و به زودی ابلاغ شود.

سهم دانشگاهها در اصلاحیه بودجه 86

نماینده وزیر علوم به اصلاحیه بودجه سال 1386 و بودجه ای که دولت در این اصلاحیه برای دانشگاهها در نظر گرفته است، اشاره کرد و گفت: در اصلاحیه بودجه 86 دولت 150 میلیارد تومان را برای دانشگاهها در نظر گرفته است. اگر چه نیاز برآورد شده دانشگاهها 2 برابر این رقم بود اما امیدواریم این مبلغ توسط مجلس به تصویب برسد و به زودی به دانشگاهها پرداخت شود.

اصلاح طرح یک فوریتی ایجاد ردیف مستقل برای موسسات آموزشی و پژوهشی

وی همچنین از اصلاح طرح یک فوریتی اجازه ایجاد ردیف مستقل برای موسسات آموزشی و پژوهشی مصوب شورای گسترش آموزش عالی در بودجه سال 1386 توسط مجلس خبر داد و گفت : نمایندگان مجلس به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان طرح اجازه ایجاد ردیف مستقل برای موسسات آموزشی و پژوهشی در بودجه سال 86 را اصلاح کردند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در مورد بر اساس اصلاحیه صورت گرفته در اجرای بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 103 قانون تنظیم بخشی از مقررات عالی دولت، دولت مکلف شد در لایحه بودجه سال 1387 برای موسسات آموزشی و پژوهشی که تا کنون فاقد ردیف مستقل بوده اند بنا به تصویب شورای گسترش آموزش عالی و پیشنهاد هر یک از وزارتخانه های علوم یا بهداشت ردیف بودجه مستقل ایجاد نماید.

در مصوبه قبلی مجلس دچار ایجاد ردیف مستقل برای موسسات آموزشی و پژوهشی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 1386 داده شده بود که شورای نگهبان این موضوع را مورد ایراد گرفته بود وامروزنمایندگان آن را اصلاح کردند.

بر اساس اصلاحیه دیگر، مقرر شد در لوایح بودجه سالیانه اعتبار مورد نیاز هر ردیف متناسب با جمعیت دانشجویی هر موسسه و بر اساس بودجه سرانه دانشجویی توسط دولت از اعتبارات دانشگاه مادر کسر و در ردیف ایجاد شده منظور گردد.